«Хромоногий ястреб» и не только: Путин отправил интересных персонажей на переговоры с США 23.03.2025, 12:25

Выбор указывает на определенные намерения Кремля.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки продолжаются. Следующий раунд, вероятно, состоится 24 марта 2025 года. Уже известно, кто будет представлять российскую делегацию в Эр-Рияде.

Политолог Михаил Савва рассказал «24 Каналу», что сейчас не стоит ориентироваться на слова политиков. Комментарии разных сторон относительно вероятных переговоров очень отличаются из-за разногласий в интересах, которые продвигает каждый из оппонентов.

«И даже официальные комментарии не стоит рассматривать как надежный источник. Источником информации являются действия или факты, которые основываются на исследованиях и большом опыте», – сказал он.

Состав российской делегации в Эр-Рияде

Так называемая делегация российских экспертов посетит Саудовскую Аравию, где пройдет очередная встреча между США и Россией.

Михаил Савва подчеркнул, что состав представителей российской делегации очень интересен, ведь дает много информации о вероятных намерениях Владимира Путина.

Говорится о 2 персонах – сенатора Григория Карасина и советника директора ФСБ Сергея Беседу.

«Карасин является председателем комитета совета России по международным вопросам. Это влиятельная фигура, но он не является «ястребом» (не является радикально настроенным россиянином – 24 Канал). Беседа же точно «ястреб», но хромой. Это именно тот генерал ФСБ, который был главным на украинском направлении. Это была его концепция «Киев за 3 дня», – отметил политолог.

Именно благодаря информации Беседы, у Путина сложилось представление, что Украина не способна сопротивляться во время полномасштабного вторжения страны-агрессора.

По информации российских журналистов-расследователей, Беседа был лишен свободы на несколько месяцев из-за провала в разведке по нападению на Украину. Затем он был уволено.

«Такой состав делегации вполне нормальный, ведь есть вроде бы вменяемый человек и «ястреб». И когда Беседа начнет говорить, что нельзя идти ни на какие компромиссы по войне, то в Кремле, обязательно, найдется кто-то, кто скажет, что его не стоит слушать, ведь это именно тот человек, который обещал «Киев за 3 дня», – высказался Михаил Савва.

По его мнению, такое сознательное формирование российской делегации в Эр-Рияде создает для Кремля возможность договориться.

Путин затягивает процесс перемирия

Политолог считает, что кремлевский диктатор сознательно затягивает перемирие, однако понимает, что оно неизбежно.

«Путину нужно больше времени для того, чтобы получить преимущества, в частности, чтобы ВСУ не было в Курской области, и, возможно, оккупировать часть Сумщины»,

– предположил он.

Все, вероятно, происходит для того, чтобы Россия могла заявить, что у нее есть какие-то весомые «козыри».

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