Обломки российского дрона попали в дом звезды популярного украинского сериала
- 23.03.2025, 12:30
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Актер рассказал подробности.
В ночь с 22 на 23 марта российские войска совершили массированную атаку на Киев дронами-камикадзе «Шахед». В результате удара обломки одного из дронов попали в жилой дом в Днепровском районе, где проживает актер Андрей Исаенко, известный по фильму «Захар Беркут» и сериалу «Женский доктор».
Обломки вражеского беспилотника попали в жилой дом, нанеся значительные повреждения. Об этом сообщил актер, опубликовавший в Facebook фото последствий обстрела.
Андрей Исаенко также рассказал, в каком состоянии сейчас находится.
«Сегодня ночью прилетело в наш дом. С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие. Березняки открыли банку для помощи пострадавшим. Так что если есть возможность присоединяйтесь!» – сообщил актер.
По предварительным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека, среди них – ребенок. Также есть несколько раненых, которым оказывают помощь медики.
Во время ночной атаки обломки сбитых дронов вызвали пожары в пяти районах столицы. Наибольшие возгорания зафиксированы в жилых домах и промышленных объектах.
Также в Днепровском районе, где живет актер, зафиксировали еще одно падение обломков на 20-м этаже жилого дома.
«В Днепровском районе зафиксировано еще одно падение обломков дрона. Повреждены окно, пол и потолок одной из квартир», – сообщил Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации.