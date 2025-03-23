Обломки российского дрона попали в дом звезды популярного украинского сериала 23.03.2025, 12:30

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Андрей Исаенко

Актер рассказал подробности.

В ночь с 22 на 23 марта российские войска совершили массированную атаку на Киев дронами-камикадзе «Шахед». В результате удара обломки одного из дронов попали в жилой дом в Днепровском районе, где проживает актер Андрей Исаенко, известный по фильму «Захар Беркут» и сериалу «Женский доктор».

Обломки вражеского беспилотника попали в жилой дом, нанеся значительные повреждения. Об этом сообщил актер, опубликовавший в Facebook фото последствий обстрела.

Андрей Исаенко также рассказал, в каком состоянии сейчас находится.

«Сегодня ночью прилетело в наш дом. С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие. Березняки открыли банку для помощи пострадавшим. Так что если есть возможность присоединяйтесь!» – сообщил актер.

По предварительным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека, среди них – ребенок. Также есть несколько раненых, которым оказывают помощь медики.

Во время ночной атаки обломки сбитых дронов вызвали пожары в пяти районах столицы. Наибольшие возгорания зафиксированы в жилых домах и промышленных объектах.

Также в Днепровском районе, где живет актер, зафиксировали еще одно падение обломков на 20-м этаже жилого дома.

«В Днепровском районе зафиксировано еще одно падение обломков дрона. Повреждены окно, пол и потолок одной из квартир», – сообщил Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации.

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