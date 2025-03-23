В Минске работает пенсионер, которому 93 года 12 23.03.2025, 12:44

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Пенсионная система Беларуси движется к коллапсу.

В Минске есть работающие пенсионеры старше 90 лет, а самому возрастному из них — 93 года, об этом рассказала зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома Ольга Василевская, сообщает «Еврорадио».

Треть пенсионеров Минска продолжают работать, а всего получателей пенсий в столице 470 460 человека.

В 2024 году на выплату пенсий и пособий в Минске было потрачено 4 793,2 млн рублей.

Проблемы пенсионной системы Беларуси

Через 25 лет на 10 работающих белорусов будет приходиться 6 пенсионеров, что создаст огромную нагрузку на пенсионную систему. Уже сейчас пенсионный фонд частично финансируется из бюджета, и без реформы пенсии сократятся.

По мнению экспертов, нужны кардинальные изменения: переход к смешанной системе — сочетанию солидарного и накопительного принципов — привлечение в экономику новых групп населения, повышение пенсионного возраста.

Откладывание реформы грозит кризисом и резким падением выплат получателям пенсий.

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