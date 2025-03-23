Bloomberg: У Трампа хотят достичь перемирия между РФ и Украиной до 20 апреля 7 23.03.2025, 12:46

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Дональд Трамп

Но США признают, что сроки могут сместиться.

Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии между РФ и Украиной до Пасхи, 20 апреля. Но США признают, что сроки могут сместиться.

Об этом сообщает Bloomberg.

США все еще надеются, что широкомасштабное прекращение огня в войне РФ против Украины может быть достигнуто в течение нескольких недель.

Источники издания отмечают, что Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, на которое в этом году приходится Пасха. При этом в администрации Дональда Трампа признают, что сроки могут сместиться из-за различных позиций сторон.

Трамп в пятницу, 21 марта, заявлял, что «достаточно скоро будет достигнуто полное прекращение огня». Европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа достичь быстрого урегулирования войны приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины, согласившись на условия, которые сделают страну уязвимой для будущих нападений России.

Также европейские чиновники скептически относятся к тому, что Трамп усилит давление на Москву, если она будет сопротивляться для заключения мирного соглашения.

Стоит отметить, что ранее СМИ уже озвучивали 20 апреля как дату дедлайна, когда США хотят прекращения огня между Россией и Украиной. Однако официально такой даты не озвучивалось.

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