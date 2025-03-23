«Если только в тунеядцы запишут»1
- 23.03.2025, 12:51
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В Минске у здания Минтруда сняли на видео необычную сцену.
В TikTok появилось видео, снятое в самом центре Минска. На нем виден заяц, который сидит под елкой у здания министерства труда Беларуси. Судя по всему, животное ничего не боится и чувствует себя вполне спокойно в городской среде, пишет «Телеграф».
Это позабавило зрителей. Кто-то даже написал, что заяц пришел оформлять пенсию. А другой пользователь соцсети рассказал, что животное давно там живет и его собака уже несколько раз гонялась за ним, как видим безрезультатно.
«Хищников нет — спокойно , если только в тунеядцы запишут», — поделился мыслями еще один зритель.
А еще один из пользователей TikTok рассказал, что Германии такое зрелище уже никого давно не удивляет: «Для нас удивительно, в Германии это норма…. Не знаю почему даже,может климат мягче».