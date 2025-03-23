А Вовка слушает, да ест

А Вовка слушает, да ест1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 23.03.2025, 13:22
- 2,374
Переговорные «достижения» по Украине остаются лишь на бумаге.
Пока переговорные «достижения» Трампа по Украине остаются лишь на бумаге. По сути не подписанной и даже по-разному прочитанной.
Киев и Вашингтон считают предварительные российско-украинские договоренности 30-дневным мораторием на удары по энергетической и иной гражданской инфраструктуре, а Москва - только по энергетической без всяких там «и».
Стороны продолжают обмениваться ударами с воздуха, обвиняя друг друга (как при недавнем обстреле газораспределительной станции в Судже).
А в ночь на 23 марта россияне нанесли удар по жилым домам Киева. Досталось и частному сектору возле столицы — Борщаговке.
Мэр Кличко, сообщил, что пострадали минимум 7 человек. Позже стало известно о двух погибших. Повреждены жилые дома, возникли пожары. Двое людей пострадали в Бучанском районе Киевской области.
Ночью 23 марта трассе в Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся автомобиль, погиб человек.
Утром закрыли аэропорты Саратова и Волгограда.
Телеграм-канал «СерпомПо»