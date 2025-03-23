Эксперт объяснил, как ВСУ смогут покончить с аэродромом «Энгельс» 23.03.2025, 13:35

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Алексей Гетьман

Это вопрос времени.

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины уже неоднократно поражали аэродром «Энгельс», россияне продолжают его активно использовать, однако уничтожение аэродрома - это лишь вопрос времени. Об этом рассказал в эфире «Украинского радио» военный аналитик Алексей Гетьман.

Он отметил, что аэродром разрушен не полностью и россияне его восстанавливают.

«Можно предполагать, что эта атака (по аэродрому) все же была дронами, а не ракетами. Потому что когда уже наши ракеты будут готовы для использования, тогда следующая атака разрушит аэродром «Энгельс» так, что восстанавливать его будет очень долго или вообще невозможно. Это вопрос времени», - отметил эксперт.

Он напомнил, что авиабаза «Энгельс» - одна из ключевых баз российской дальней авиации, откуда регулярно взлетают Ту-95 для атак крылатыми ракетами по территории Украины, и до которых Украина «может дотянуться и дотянулась».

Отвечая на вопрос о том, сколько времени понадобится на восстановление аэродрома, Селезнев отметил, что если разрушили только склад ракет, то он восстановится довольно быстро. Ведь россияне за месяц могут производить от 100 до 150 различных всех ракет: и Х-101, и Х-555, «кинжалы», «калибры», «искандеры».

«Но если разрушили самолеты, то это уже серьезно. То есть, следующая атака, которую они планируют, может быть не такой мощной», - отметил он.

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