«Брала тур в марте, а в июне он стал дешевле на 400 долларов» 23.03.2025, 13:51

1,150

Белорусы поделились опытом, как сделать отдых более бюджетным.

Беларусы уже активно планируют, где будут отдыхать в этом году. Нередко путешествие организуют не сами, а покупают тур. Порой цена поездки на сайтах предложений становится меньше, чем та, что уже заплатил человек. Турагентка объяснила, можно ли в таком случае перебронировать тур, пишет «Зеркало».

Дарья — турагентка из Беларуси, которая рассказывает в своем TikTok о путешествиях и особенностях отдыха за границей, а также отвечает на вопросы туристов. Одна из девушек у нее спросила: «Можно ли перебронировать тур, если он подешевел, а до вылета еще три месяца?»

— Для того, чтобы его перебронировать, нужно аннулировать старый. Для этого ваш агент должен запросить у оператора тура, какие будут условия [аннуляции] и сколько штрафа (либо ФПЗ — фактически понесенных затрат) они снимут, — объяснила Дарья. — [Необходимо узнать], вернется вам вся сумма либо за вычетом какого-то штрафа.

По ее словам, условия аннуляции прописывают также в договорах на поездку. Там указывают, какие сроки занимает этот процесс, и какую сумму человек не вернет. Это первое. Второе, говорит она, следует участь, что процесс отказа занимает время.

— Пока вы оповестите агента, [затем] он даст запрос оператору тура, [потом] вы напишете заявление на аннуляцию, тур аннулируется, потом вы составите заявление на возвращение средств, — перечисляет Дарья. — Чтобы не получилось так, что пока [вы все это делаете] подешевевший тур, который вы нашли, стал еще дороже, чем вы бронировали изначально. Либо вообще не исчезло это предложение. Здесь не угадаешь.

В комментариях одна из ее коллег напомнила еще об одной проблеме, с которая грозит туристу, решившему перебронировать поездку. В отеле, куда он собирался, уже может не быть мест.

Дарья отметила, что сама она, купив тур, не отслеживает, как меняется его цена. А вместо этого выбирает купальники, продумывает фото, и представляет, что совсем скоро будет на море.

— Я живу и наслаждаюсь здесь и сейчас, — признается турагент. — Люди, которые бронируют, а потом каждую неделю судорожно проверяют, а не подешевел ли их тур, а не прогадали ли они, вы понимаете, сколько энергии, эмоций и времени вы тратите на это. Вы расстраиваетесь там, где этого не стоит [делать].

В комментариях пользователи поделились своим опытом того, как они покупают туры. Вот некоторые из них:

«Зачем бронировать? За неделю самая низкая цена, максимум за пять дней. Я вообще не понимаю, как можно угадать с датой. Один раз я так неудачно съездила, когда за три месяца купила. Теперь всегда за пять дней беру и спокойно лечу»;

«У меня так друзья в прошлом году никуда не улетели. Когда я купил заранее, они сказали, что будут ждать до последнего. Я на море, а они дома»;

«Я так три раза в пролете была. Теперь берем до вылета дней за 10»;

«У меня такое было. Брала в марте, а в июне он стал дешевле на 400 долларов»;

«Мы купили тур, а буквально через два дня он просел в цене. Семья была большая и стоимость [поездки] нормальная, то со штрафом перебронирования, у нас вышло дешевле на 350 долларов. А когда два человека и разница в 100 долларов, то штраф всю разницу сожрет»;

«Мы в этом году тоже так перебронировали, наш агент очень быстро все сделала. Добавили ночь за те же деньги».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com