«Купила картошку, с виду хорошая, начала жарить — черная!»2
- 23.03.2025, 14:23
Беларусы массово жалуются на цену и качество картофеля.
Белорусы из разных регионов страны продолжают публиковать в TikTok ролики с картофелем из магазинов. Качество и цена продукта устраивает далеко не всех, пишет «Зеркало».
— Пришли за картошкой, ушли без картошки, — два дня назад написала пользовательница Тома. — Картошка ужас и выбрать не смогли. Подорожала на 100%.
Свой пост она сопроводила видео прилавка из одно из магазинов Слуцка. Цена товара — 2,29 рубля.
— Вчера купил по 1,1 рубля, красивая, крупная, — под роликом поделился своим опытом один из пользователей. — Где вы такую дорогую и страшную находите. Только в TikTok видел такие цены.
В то же время немало беларусов разделили с Тамарой ее возмущение. В комментариях на проблемы с картофелем пожаловались жители Костюковичей, Могилева и других городов.
— Минск, сегодня — 22 марта были на рынке: везде картофель по 2,5 рубля. И не меньше, — написала одна из пользовательниц.
— Купила картошку, с виду хорошая, начала жарить — черная! Вся! Вся почернела на сковороде, — отметила вторая участница беседы.
В то же время три дня назад жительница Могилева Анна Задоля опубликовала ролик ящика с картошкой из магазина, где она закупается. На кадрах она показала, что качество продукта ее устраивает. А стоит он 1,07 рубля.
— Кто сказал, что в Беларуси нет бульбы? Давайте к нам в Могилев, — написал она.
Под роликом более 600 комментариев. В них некоторые продолжают рассказывать о том, что еще встречают некачественный и дорогой картофель.
— Нет в Могилеве бульбы. Или зеленая, или гнилая, — написала одна из пользовательниц.
— Из Речицы в Могилев за картошкой все дружно поедем, — поделилась планами вторая.
— Где в Бобруйске купить большой хорошей картохи? — поинтересовалась третья.
Идея четвертого участника беседы: «Сейчас выезжаю из Гродно. Куплю 5 кг хорошей. Все, я в выигрыше».
В то же время были среди пользователей и те, кто не сталкивался с подобными проблемами. Вот их наблюдения:
«У нас в Пинске в магазинах «Санта» тоже такая красивая, качественная и вкусная картошка. Приезжайте»;
«У нас в Минске, в Серебрянке, очень хорошая картошка. Кто-то специально выставляет плохие ролики».
Напомним, в МАРТ объяснили, какая картошка не подлежит продаже: поврежденная грызунами, подмороженная, раздавленная, слишком позеленевшая (более 25% поверхности), а также клубни, зараженные различными видами гнили или фитофторой.