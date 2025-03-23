закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Купила картошку, с виду хорошая, начала жарить — черная!»

2
  • 23.03.2025, 14:23
«Купила картошку, с виду хорошая, начала жарить — черная!»

Беларусы массово жалуются на цену и качество картофеля.

Белорусы из разных регионов страны продолжают публиковать в TikTok ролики с картофелем из магазинов. Качество и цена продукта устраивает далеко не всех, пишет «Зеркало».

— Пришли за картошкой, ушли без картошки, — два дня назад написала пользовательница Тома. — Картошка ужас и выбрать не смогли. Подорожала на 100%.

Свой пост она сопроводила видео прилавка из одно из магазинов Слуцка. Цена товара — 2,29 рубля.

— Вчера купил по 1,1 рубля, красивая, крупная, — под роликом поделился своим опытом один из пользователей. — Где вы такую дорогую и страшную находите. Только в TikTok видел такие цены.

В то же время немало беларусов разделили с Тамарой ее возмущение. В комментариях на проблемы с картофелем пожаловались жители Костюковичей, Могилева и других городов.

— Минск, сегодня — 22 марта были на рынке: везде картофель по 2,5 рубля. И не меньше, — написала одна из пользовательниц.

— Купила картошку, с виду хорошая, начала жарить — черная! Вся! Вся почернела на сковороде, — отметила вторая участница беседы.

В то же время три дня назад жительница Могилева Анна Задоля опубликовала ролик ящика с картошкой из магазина, где она закупается. На кадрах она показала, что качество продукта ее устраивает. А стоит он 1,07 рубля.

— Кто сказал, что в Беларуси нет бульбы? Давайте к нам в Могилев, — написал она.

Под роликом более 600 комментариев. В них некоторые продолжают рассказывать о том, что еще встречают некачественный и дорогой картофель.

— Нет в Могилеве бульбы. Или зеленая, или гнилая, — написала одна из пользовательниц.

— Из Речицы в Могилев за картошкой все дружно поедем, — поделилась планами вторая.

— Где в Бобруйске купить большой хорошей картохи? — поинтересовалась третья.

Идея четвертого участника беседы: «Сейчас выезжаю из Гродно. Куплю 5 кг хорошей. Все, я в выигрыше».

В то же время были среди пользователей и те, кто не сталкивался с подобными проблемами. Вот их наблюдения:

«У нас в Пинске в магазинах «Санта» тоже такая красивая, качественная и вкусная картошка. Приезжайте»;

«У нас в Минске, в Серебрянке, очень хорошая картошка. Кто-то специально выставляет плохие ролики».

Напомним, в МАРТ объяснили, какая картошка не подлежит продаже: поврежденная грызунами, подмороженная, раздавленная, слишком позеленевшая (более 25% поверхности), а также клубни, зараженные различными видами гнили или фитофторой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко