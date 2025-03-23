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ВСУ освободили Надежду на Луганщине и стерли «в ноль» вражеские силы

  • 23.03.2025, 14:38
  • 1,880
ВСУ освободили Надежду на Луганщине и стерли «в ноль» вражеские силы

В Третьей штурмовой бригады раскрыли подробности боя.

Силами Третьей штурмовой бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надежда. Об этом сообщили в Telegram бригады.

Украинские военные восстановили контроль над территорией общей площадью в три квадратных километра.

Известно, что хоть сама операция по деоккупации села продолжалась в течение 30 часов, но оккупационным войскам страны-агрессора России взятие Надежды стоило двух месяцев усилий.

По словам командира Третьего Армейского Корпуса Андрея Билецкого, за это время было стерто «в ноль» два механизированных полка противника - 752-й и 254-й 20-й армии РФ.

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