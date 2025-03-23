Белорусов предупредили о «посевных» штрафах до 2100 рублей 1 23.03.2025, 14:46

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В Гродно озаботились «несознательностью» и «соблазнами».

В милиции Гродно обратились к белорусам с просьбой не проявлять «несознательность» с началом весенних полевых работ. Там предупредили, что в некоторых случаях на нее может грозить штраф от от 10 до 50 базовых величин (420-2100 рублей).

Речь идет о хищении и использовании окрашенного топлива, которое поставляется для посевной. Участковый инспектор милиции Ленинского РОВД майор милиции Алексей Лукашик напомнил, что в Беларуси стартовала весенняя кампания полевых работ.

«Обычно они начинаются с внесения удобрений. На поля выходит сельскохозяйственная техника. Практика показывает, что у некоторых несознательных механизаторов и водителей возникает соблазн хищения горюче-смазочных материалов», — пожаловался участковый.

И сразу напомнил, что такие действия квалифицируюися по статьей 13.23 КоАП «Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь». Причем речь идет не только о самом хищении, но и приобретении и хранении, не говоря уже об использовании или перепродаже.

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