NBC News: Союзники давят на Трампа из-за Илона Маска 1 23.03.2025, 14:58

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Хотят, чтобы тот давал меньше интервью.

Союзники президента США Дональда Трампа сомневаются, что главе Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску нужно давать столько интервью. Его высказывания часто расходятся с заявлениями Трампа.

Об этом сообщает NBC News.

Издание отмечает, что после своего избрания Дональд Трамп заверил, что его администрация не будет касаться социального страхования, кроме того, чтобы сделать его более эффективным. Но Илон Маск недавно сделал критические комментарии по программе, которые противоречат обещаниям Трампа и вызывают беспокойство у членов Республиканской партии.

Четверо информированных лиц сообщили NBC News, что эти опасения побудили некоторых союзников Трампа усомниться, стоит ли миллиардеру продолжать давать столько интервью СМИ.

Представитель Белого дома сказал изданию, что они благосклонно относятся к взглядам некоторых республиканцев, которые видят комментарии Маска по социальному страхованию как потенциально проблематичные и тревожные для некоторых пожилых людей.

В администрации Трампа заверили, что личное мнение Маска по социальному страхованию не влияет на политику президента.

«В конце концов, президент Трамп полностью доверяет решению Илона Маска. Реальность заключается в том, что Илон делает все для того, чтобы улучшить социальное страхование», - сказал американский чиновник.

Напомним, миллиардер Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE) и инициировал масштабное сокращение федеральных агентств, что привело к увольнению тысяч государственных служащих.

Такие действия вызвали неоднозначную реакцию, даже среди соратников Дональда Трампа. СМИ сообщали о конфликте Маска с госсекретарем Марко Рубио, хотя в администрации Трампа эту информацию опровергли.

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