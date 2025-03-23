Белорусы сорвали стратегический план Лукашенко 23.03.2025, 15:14

Отечественное покупают все меньше.

Антимонопольное ведомство Беларуси признало, что доля продажи товаров отечественного производства в розничном товарообороте снижается много лет подряд, сообщает «Еврорадио».

В 2024 году она составила 56,4%, притом что в 2015-м превышала 69%.

В продовольственном сегменте за это время доля белорусской продукции снизилась с 82,2% от общих продаж до 76,3%. А по непродовольственным товарам — с 51,1% до 37,3%.

Отметим, что Программа социально-экономического развития Беларуси предполагала увеличение доли белорусских товаров в розничных продажах к 2025 году до 63%, в том числе продовольственных — до 85%.

Не только МАРТ говорит о проблеме

Не так давно чиновница Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетовала, что в минских магазинах снизилась доля белорусских товаров. За 2024 год она уменьшилась на 0,9 процентного пункта.

Наиболее существенное сокращение замечено в мучных и сахарных изделиях, макаронах и крупах. В детском питании доля белорусских изделий снизилась на 6%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com