Белорусы сорвали стратегический план Лукашенко
- 23.03.2025, 15:14
Отечественное покупают все меньше.
Антимонопольное ведомство Беларуси признало, что доля продажи товаров отечественного производства в розничном товарообороте снижается много лет подряд, сообщает «Еврорадио».
В 2024 году она составила 56,4%, притом что в 2015-м превышала 69%.
В продовольственном сегменте за это время доля белорусской продукции снизилась с 82,2% от общих продаж до 76,3%. А по непродовольственным товарам — с 51,1% до 37,3%.
Отметим, что Программа социально-экономического развития Беларуси предполагала увеличение доли белорусских товаров в розничных продажах к 2025 году до 63%, в том числе продовольственных — до 85%.
Не только МАРТ говорит о проблеме
Не так давно чиновница Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетовала, что в минских магазинах снизилась доля белорусских товаров. За 2024 год она уменьшилась на 0,9 процентного пункта.
Наиболее существенное сокращение замечено в мучных и сахарных изделиях, макаронах и крупах. В детском питании доля белорусских изделий снизилась на 6%.