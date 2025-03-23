«Ой-ой, жарко! У меня здесь окно открыто, и аж лицо загорелось» 4 23.03.2025, 15:25

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Столб огня на нефтебазе «Кавказская» шокировал российских пожарных.

На российской станции «Кавказская» (Краснодарский край) уже 5-е сутки горит нефтебаза «Нафтатранс», которая попала под украинский удар. Ночью там прогремел сильнейший взрыв из-за разгерметизации очередного резервуара. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Нефтебаза попала под удар Украины еще в среду, 19 марта. До сих пор там не могут потушить пожар. Наоборот, ночью он разгорелся с новой силой, вероятно, из-за разгерметизации еще одного резервуара с нефтепродуктами.

Очевидцы ночью наблюдали огромный столб огня над «Нафтатрансом». Момент выброса сняли на видео пожарные, которые находились рядом с пылающим объектом.

«О, пошло… Скажите, пусть уходят! Внимание всем, выброс, произошел выброс. Ой-ой-ой, жарко! Всем отойти на безопасное расстояние! В 400 метрах жарит. Вот это бы сейчас заехали по 10 машин! Ты посмотри, просто день (светло, как днем - ред.)! А что с другими резервуарами? (...) У меня здесь окно открыто, и аж лицо загорелось», - говорили за кадром пожарные.

Судя по всему, потушить базу уже не получится. Ей дадут полностью выгореть. Очевидцы сообщают, что «Нафтотранс» фактически прекратил свое существование.

Владельцам придется восстанавливать его с нуля или похоронить проект. По данным журналистов, на момент атаки нефтебаза была заполнена «под завязку» нефтепродуктами. Она состоит из 5 резервуаров каждый объемом в 20 тыс. кубометров.

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