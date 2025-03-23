Почему нельзя мыть сырую курицу из магазина перед приготовлением? 4 23.03.2025, 15:47

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Американские ученые из Университета Дрексела привели аргументы.

Курица – один из самых популярных ингредиентов во многих блюдах, однако вокруг приготовления существует немало ложных представлений. Одно из таких – миф о необходимости мыть курицу перед термической обработкой.

Многие люди считают, что мясо нужно обязательно мыть перед приготовлением, но это не необходимо. Курицу и другое мясо не следует промывать перед термической обработкой. Об этом пишут в издании Martha Stewart со ссылкой на разные исследования.

Долгое время единственным аргументом против мытья куриной тушки было утверждение, что после воды мясо становится жестким и теряет вкус. Однако недавно британские эксперты из Агентства пищевых стандартов представили еще одну причину, почему не стоит мыть курицу. Они выяснили, что мытье не уничтожает бактерии, а, напротив, способствует их распространению (аэрозоле) по всей тушке, раковине и поверхностям на кухне.

Исследователи утверждают, что обработка курицы водой может привести к распространению бактерии «кампилобактерий», которая вызывает серьезное инфекционное заболевание — кампилобактериоз. Это заболевание сопровождается такими симптомами, как тошнота, высокая температура, рвота, боли в животе и общая интоксикация организма. Осложнениями могут стать перитонит, аппендицит и другие тяжелые патологии, иногда приводящие к летальным исходам.

Американские ученые из Университета Дрексела также придерживаются мнения, что курицу не следует мыть. Они объясняют, что горячая вода не способна смыть все бактерии, а вот брызги во время мытья могут разнести микробы по кухне. Если после этого на местах попадания брызг оставить еду или приборы, это может привести к неприятным последствиям.

Согласно статистике, в Великобритании от кампилобактера ежегодно болеет более 200 тысяч человек, а в США эта бактерия становится причиной около 70 смертей в год. Поэтому эксперты советуют отказаться от мытья курицы, а вместо этого обрабатывать ее снятием шкурки.

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