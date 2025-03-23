закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Терминатор-2» катится в могилу: что не так с уникальной российской БМП

  • 23.03.2025, 15:57
  • 1,648
«Терминатор-2» катится в могилу: что не так с уникальной российской БМП

Эксперт объяснил.

Боевая машина пехоты БМПТ-72, известная как «Терминатор-2» является разработкой «Уралвагонзавода», который выпустил большинство танков для Советского Союза, а затем и для России, в том числе танки Т-90 и Т-14 «Армата».

Как пишет для портала 19fortyfive военный эксперт, консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон, она позиционировалась как уникальная «машина огневой поддержки танков», однако столкнулась с проблемами из-за российской оборонной политики и проблем с экспортом.

«Самой большой проблемой, с которой они столкнулись, было то, что проектирование БМП на танковом заводе «привело их непосредственно к конфликту с мафией оборонных предприятий в России, которые производили давно существующие БМП и БТР», - сказал московский аналитик оборонной промышленности в комментарии 19FortyFive.

Создание БМПТ-72 «Терминатор»

Идея ее создания родилась из опыта российской армии во время Первой чеченской войны на Северном Кавказе. Тогда во время городских боев в Грозном российские войска понесли значительные потери в боевых машинах из-за тактики партизанской войны, применяемой чеченскими сепаратистами.

При разработке машины учитывалось, что на театре военных действий БМП выжить не сможет, а вот основной боевой танк - вполне. В таких условиях гораздо важнее было иметь машину, способную защитить жизнь пехотинцев, находящихся внутри, и в то же время способную отражать угрозы с коротких дистанций.

«Преимущество такой машины, как БМПТ-72, заключается в том, что она обладает всеми защитными свойствами основного боевого танка, но при этом способна поражать цели на малой дистанции и выживать в городских условиях. В то же время вооружение машины позволяет ей бороться с полным спектром боевых средств: основными танками, боевыми машинами пехоты, пехотинцами и боевыми группами с управляемыми ракетами», - отмечает эксперт.

Кроме того, БМПТ-72 имеет усовершенствованную систему управления огнем и лучшую защиту башенного вооружения по сравнению с оригинальной моделью БМПТ. Кроме того, конструкторы предложили различные варианты двигателей и новые конфигурации, в которых экипаж сокращен до трех человек.

БМП оказалась не нужна

При этом эта машина так и не была продана или экспортирована в большом количестве.

«Сомнительно, что она увидит широкое производство в связи с требованиями войны в Украине, где российским военным требуется как можно больше машин, поставленных в кратчайшие сроки. Такие элегантные решения, как БМПТ, в наше время не нужны», - отмечает эксперт.

Однако несмотря на ограниченное применение, БМПТ-72 оказала влияние на российскую бронетанковую доктрину и вдохновила на создание аналогичных конструкций на базе более новых платформ, таких как Т-14 «Армата», отмечает он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко