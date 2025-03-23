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Белорусам поставили «важную задачу» до конца марта

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  • 23.03.2025, 15:59
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Белорусам поставили «важную задачу» до конца марта

В этот период вырастает количество ДТП.

В пресс-службе МВД 23 марта обратились ко всем белорусам с просьбой обеспечить безопасность детей, которые ушли на весенние каникулы. В министерстве напомнили, что именно в этот период вырастает количество ДТП и проишествий.

«Без присмотра значительно возрастают риски, связанные с их здоровьем и даже жизнью. В этот период фиксируется увеличение числа несчастных случаев, в том числе из-за пренебрежения ПДД и правилами поведения на объектах железной дороги», — констатировал начальник отдела ГУОПП МВД Александр Близнюк.

В связи с наступлением опасного периода в МВД напомнили, что школьники также могут попасть в неприятности, если свяжутся с преступниками, занимающимися нарко- и киберпреступлениями.

«Распространенными правонарушениями на каникулах также являются кражи, распитие спиртных напитков и нахождение на улице ночью без сопровождения взрослых», — уточнили в ведомстве.

В МВД призвали «взрослых» белорусов выполнить «важную задачу» — установить контроль за детьми и подростками. В ведомстве считают, что родители должны следить за активностью детей в социальных сетях, а также интересоваться «кругом общения, в том числе виртуальным».

В качестве метода такого контроля силовики назвали «доверительную атмосферу», которая поможет избежать неожиданностей.

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