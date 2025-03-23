CNN: Путин не смог забыть унижение бывшей сверхдержавы

CNN: Путин не смог забыть унижение бывшей сверхдержавы2
- 23.03.2025, 16:05
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Это не соответствует российскому пониманию собственной исключительности.
Российский диктатор Владимир Путин хочет установить новый мировой порядок, в котором Россия играла бы главную роль. Он и несколько его ближайших соратников являются выходцами из остатков КГБ – все они никогда не забывали унижение, связанное с распадом Советского Союза, и не удовлетворены тем, как изменился мир с тех пор.
Об этом говорится в статье CNN. Там напомнили, что Путин не скрывает, что, по его мнению, Украина не должна существовать как независимое государство, а НАТО должно сократиться до размеров времен холодной войны.
Когда СССР распался, российская экономика развалилась и ее пришлось спасать с помощью Международного валютного фонда и Всемирного банка – это было еще одно унижение для бывшей сверхдержавы. Однако когда Путин пришел к власти, РФ благодаря постоянному росту цен на нефть стала как никогда богатой. У России появился голос, ее пригласили в группу крупнейших экономик мира – G7, переименованную в G8 после ее присоединения.
Кристин Берзина, управляющая директор Немецкого фонда Маршалла США, отметила, что этого Путину было недостаточно и он отверг эти достижения от имени своих граждан ради высших геополитических целей. По ее словам, для России никогда не было достаточно хорошо быть «восьмой в G7».
«Это не соответствует российскому пониманию собственной исключительности. Это крупнейшая страна в мире, богатейшая природными ресурсами, так как она может быть просто одним из игроков?» – пояснила Берзина.