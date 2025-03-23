В Минске закроют половину моста в районе Партизанского проспекта
- 23.03.2025, 16:16
Как объехать закрытый участок.
Половину моста в направлении от Партизанского проспекта в сторону улицы Буденного в Минске закроют для движения транспорта. Это связано с капитальным ремонтом, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Гордорстрой».
Движение перекроют с 24 марта, т. е. уже завтра.
Объехать закрытый участок можно через съезды по направлению к ул. Ваупшасова, где организуют светофорное регулирование.
Движение машин по ул. Долгобродской в противоположном, т. е. незакрытом направлении, будет осуществляться по отремонтированной проезжей части.