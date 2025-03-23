В Минске закроют половину моста в районе Партизанского проспекта 23.03.2025, 16:16

Как объехать закрытый участок.

Половину моста в направлении от Партизанского проспекта в сторону улицы Буденного в Минске закроют для движения транспорта. Это связано с капитальным ремонтом, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Гордорстрой».

Движение перекроют с 24 марта, т. е. уже завтра.

Объехать закрытый участок можно через съезды по направлению к ул. Ваупшасова, где организуют светофорное регулирование.

Движение машин по ул. Долгобродской в противоположном, т. е. незакрытом направлении, будет осуществляться по отремонтированной проезжей части.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com