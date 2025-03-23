Редкий момент: как королева Елизавета II однажды пошутила над Трампом
- 23.03.2025, 16:20
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Королева Великобритании славилась необычным чувством юмора.
Конституционная конвенция предписывает, что монарх должен оставаться нейтральным в любое время и что другие должны сохранять конфиденциальность своих разговоров с ним.
Однако Елизавета II однажды пошутила вместе с экспертом по природе сэром Дэвидом Аттенборо во время записи документального фильма ITV в садах Букингемского дворца.
Во время съемок в 2018 году вертолет прервал их разговор. Не в силах сдержать раздражение, королева Елизавета II сказала: «Почему они летают кругами, когда вы хотите поговорить?». Затем она съязвила: «Похоже на президента Трампа или президента Обаму», пишет ТСН со ссылкой на express.co.uk.
Документальный фильм был выпущен в рамках специального выпуска под названием «Зеленая планета королевы». Представитель ITV заявил в то время: «Это редкая возможность увидеть, как королева неформально общается с сэром Дэвидом. Обсуждение затрагивает самые разные темы: от изменения климата до каштанов и подарков на день рождения».