Редкий момент: как королева Елизавета II однажды пошутила над Трампом 23.03.2025, 16:20

1,472

Королева Великобритании славилась необычным чувством юмора.

Конституционная конвенция предписывает, что монарх должен оставаться нейтральным в любое время и что другие должны сохранять конфиденциальность своих разговоров с ним.

Однако Елизавета II однажды пошутила вместе с экспертом по природе сэром Дэвидом Аттенборо во время записи документального фильма ITV в садах Букингемского дворца.

Во время съемок в 2018 году вертолет прервал их разговор. Не в силах сдержать раздражение, королева Елизавета II сказала: «Почему они летают кругами, когда вы хотите поговорить?». Затем она съязвила: «Похоже на президента Трампа или президента Обаму», пишет ТСН со ссылкой на express.co.uk.

Документальный фильм был выпущен в рамках специального выпуска под названием «Зеленая планета королевы». Представитель ITV заявил в то время: «Это редкая возможность увидеть, как королева неформально общается с сэром Дэвидом. Обсуждение затрагивает самые разные темы: от изменения климата до каштанов и подарков на день рождения».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com