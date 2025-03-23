В продаже появились билеты на концерт Эминема в Минске 2 23.03.2025, 17:12

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Но выступления звезды в Беларуси ждать не стоит.

В Беларуси начала распространяться информация о небывалом событии – концерте Эминема в Минске, пишет «Белсат». На специально созданном сайте даже указана дата выступления – 12 июля 2025 года на Национальном футбольном стадионе.

Эминем. Источник: Eminem / Facebook

На сайте, не имеющем ничего общего с артистом, уже продаются билеты по цене от $125 до $1500. А вот на официальном сайте Эминема нет никакой информации о туре в 2025 году. Кроме того, никаких комментариев по поводу возможного тура певец не давал.

Так что, увы, это очередной обман: сам Эминем об этом ничего не знает. Кроме того, выступления звезды в Минске ждать не стоит хотя бы потому, что он открыто поддержал Украину в 2022 году.

Источник: фейковый сайт по продаже билетов

Спекуляции вокруг «Мирового тура Эминема в 2025 году» появились после его короткого тура по Ближнему Востоку в декабре 2024 года. Его недавние живые выступления были встречены восторженными отзывами, заставив европейских фанатов еще сильнее ждать встречи.

Напомним, что последний раз Эминем выступал в Европе в далеком 2018 году. После этого он дал лишь два концерта на стадионе Twickenham Stadium в Великобритании в рамках Revival Tour.

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