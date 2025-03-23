Минобороны России опять опозорилось 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

23.03.2025, 17:22

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На четвертом году войны все дошло до апогея абсурда.

Господи, какое позорище.

Минобороны России заявило, что стало сбивать свои же беспилотники, нацеленные на энергообьекты Украины, после переговоров Путина и Трампа.

На четвертом году войны все наконец дошло до апогея абсурда. Дедушка сам запускает дроны, сам сбивает. Z-кретины пускают слюни от восторга и твердят, что и это тоже по плану. А весь этот фестиваль безумия продолжают оплачивать врачи и пенсионеры.

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