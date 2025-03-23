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Минобороны России опять опозорилось

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 23.03.2025, 17:22
  • 4,050
Минобороны России опять опозорилось

На четвертом году войны все дошло до апогея абсурда.

Господи, какое позорище.

Минобороны России заявило, что стало сбивать свои же беспилотники, нацеленные на энергообьекты Украины, после переговоров Путина и Трампа.

На четвертом году войны все наконец дошло до апогея абсурда. Дедушка сам запускает дроны, сам сбивает. Z-кретины пускают слюни от восторга и твердят, что и это тоже по плану. А весь этот фестиваль безумия продолжают оплачивать врачи и пенсионеры.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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