В Варшаве прошел марш в честь Дня Воли
- 23.03.2025, 17:36
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Участники пронесли по центру польской столицы гигантский бело-красно-белый флаг.
В Варшаве торжественно отпраздновали 107-летие со дня провозглашения независимости Белорусской народной республики. В этом году празднование решили провести не только в традиционную дату, 25 марта (которая в 2025 году выпадает на вторник), но и в предшествующее воскресенье, 23 марта.
В честь Дня Воли белорусы пронесли по варшавским улицам впечатляющий БЧБ-флаг длиной 330 метров. Шествие началось на площади Трех Крестов, откуда участники с огромным бело-красно-белым флагом, растянувшимся на 330 метров, направились маршем к Замковой площади. Там состоялся концерт, посвященный знаменательной дате.