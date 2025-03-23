NBC News: У Трампа обеспокоены поведением Маска 2 23.03.2025, 17:50

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Илон Маск

Миллиардер дает слишком много интервью.

Представители Республиканской партии обеспокоены высказываниями руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардера Илона Маска относительно программы социального страхования, которые он озвучивает в интервью, которые, по их мнению, часто противоречат заявлениям президента Дональда Трампа Об этом пишет NBC News со ссылкой на четырех «знакомых с этим вопросом людей».

Издание напомнило, что Маск, который сейчас имеет огромную власть, недавно критически высказался о программе социального страхования, и его утверждение противоречило заявлениям Трампа, который обещал не касаться этой программы. Поэтому некоторые союзники президента США усомнились, стоит ли миллиардеру давать столько интервью СМИ.

Речь идет, в частности, об интервью в конце февраля, в котором Маск назвал социальное обеспечение «самой большой схемой Понци всех времен». Через несколько недель в другом интервью, обсуждая расходы на социальные выплаты, он сказал, что программу «важно ликвидировать».

Отмечается, что республиканцы передали Белому дому и даже непосредственно Трампу, что Маска либо нужно снять с эфира, либо «лучше подготовить сценарий».

Представитель Белого дома анонимно сообщил изданию, что администрация США благосклонно относятся к взглядам республиканцев, которые считают комментарии Маска по социальному обеспечению «потенциально проблематичными и тревожными для некоторых пожилых людей».

«Конечно, они не хотят сокращения социального страхования. Поэтому если они услышат в новостях что-то, что говорит Илон Маск, что мы должны что-то сделать с социальным обеспечением - конечно, могут возникнуть определенные беспокойства. Но единственное, о чем они должны волноваться, - это то, что говорит и что делает президент США... Мы не будем касаться социального обеспечения», - заверил источник в Белом доме.

Представитель администрации Трампа отметил, что личное мнение Маска относительно социального обеспечения не влияет на политику президента США.

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