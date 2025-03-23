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NBC News: У Трампа обеспокоены поведением Маска

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  • 23.03.2025, 17:50
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NBC News: У Трампа обеспокоены поведением Маска
Илон Маск

Миллиардер дает слишком много интервью.

Представители Республиканской партии обеспокоены высказываниями руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардера Илона Маска относительно программы социального страхования, которые он озвучивает в интервью, которые, по их мнению, часто противоречат заявлениям президента Дональда Трампа Об этом пишет NBC News со ссылкой на четырех «знакомых с этим вопросом людей».

Издание напомнило, что Маск, который сейчас имеет огромную власть, недавно критически высказался о программе социального страхования, и его утверждение противоречило заявлениям Трампа, который обещал не касаться этой программы. Поэтому некоторые союзники президента США усомнились, стоит ли миллиардеру давать столько интервью СМИ.

Речь идет, в частности, об интервью в конце февраля, в котором Маск назвал социальное обеспечение «самой большой схемой Понци всех времен». Через несколько недель в другом интервью, обсуждая расходы на социальные выплаты, он сказал, что программу «важно ликвидировать».

Отмечается, что республиканцы передали Белому дому и даже непосредственно Трампу, что Маска либо нужно снять с эфира, либо «лучше подготовить сценарий».

Представитель Белого дома анонимно сообщил изданию, что администрация США благосклонно относятся к взглядам республиканцев, которые считают комментарии Маска по социальному обеспечению «потенциально проблематичными и тревожными для некоторых пожилых людей».

«Конечно, они не хотят сокращения социального страхования. Поэтому если они услышат в новостях что-то, что говорит Илон Маск, что мы должны что-то сделать с социальным обеспечением - конечно, могут возникнуть определенные беспокойства. Но единственное, о чем они должны волноваться, - это то, что говорит и что делает президент США... Мы не будем касаться социального обеспечения», - заверил источник в Белом доме.

Представитель администрации Трампа отметил, что личное мнение Маска относительно социального обеспечения не влияет на политику президента США.

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