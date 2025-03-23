«Это очень все опасно»
- 23.03.2025, 18:02
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Украинка рассказала о «фильтрации» при въезде в Беларусь.
Украинская семья столкнулась с трудностями на границе Беларуси и Польши из-за лайков в соцсетях. На пограничном контроле белорусские силовики провели проверку телефона женщины и обнаружили лайки, которые она оставила под антивоенными публикациями в 2022 году. Об этом женщина рассказала в TikTok. Внимание на ролик обратил телеграм-канал «Мая Краіна Беларусь».
Женщина поделилась своими переживаниями:
— Я благодарю Бога, что меня еще не арестовали за эти лайки. Мы встретили человека, у которого жену арестовали.
Она также отметила, что ситуация в стране вызывает серьезные опасения:
— Проверяют телефоны, фильтрация. За лайки какие-то очень плохие могут арестовать, и вы потеряете семью.
После отказа во въезде в Беларусь семья обратилась за помощью к польским властям, которые предоставили им повторную защиту. — Мы ищем жилье. Пока у нас все стабильно, нормально, — добавила женщина.