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«Это очень все опасно»

  • 23.03.2025, 18:02
  • 1,814
«Это очень все опасно»

Украинка рассказала о «фильтрации» при въезде в Беларусь.

Украинская семья столкнулась с трудностями на границе Беларуси и Польши из-за лайков в соцсетях. На пограничном контроле белорусские силовики провели проверку телефона женщины и обнаружили лайки, которые она оставила под антивоенными публикациями в 2022 году. Об этом женщина рассказала в TikTok. Внимание на ролик обратил телеграм-канал «Мая Краіна Беларусь».

Женщина поделилась своими переживаниями:

— Я благодарю Бога, что меня еще не арестовали за эти лайки. Мы встретили человека, у которого жену арестовали.

Она также отметила, что ситуация в стране вызывает серьезные опасения:

— Проверяют телефоны, фильтрация. За лайки какие-то очень плохие могут арестовать, и вы потеряете семью.

После отказа во въезде в Беларусь семья обратилась за помощью к польским властям, которые предоставили им повторную защиту. — Мы ищем жилье. Пока у нас все стабильно, нормально, — добавила женщина.

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