«Это больное и проблемное место россиян» 23.03.2025, 18:39

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Майор ВСУ рассказал о причинах «мясных штурмов» оккупантов.

Продолжаются бои на территории Курской области РФ. Российские войска и северокорейские солдаты, которых россияне используют как «пушечное мясо», пытаются численностью «задавить» украинские Силы обороны.

Об этом рассказал в эфире телемарафона заместитель командира 210 отдельного штурмового полка, майор Владимир Кончиц. По его словам, давление врага – очень мощное, но Курская операция продолжается.

«На каждую одну российскую группу приходится три северокорейские группы солдат, и они их не жалеют. За счет численного превосходства они просто пытаются нас забрасывать этим «пушечным мясом», забрасывают и наши минные поля, и обнаруживают наши огневые точки. Таким образом, просто не считаясь с потерями, пытаются нас задавить. Мы ведем сейчас маневренную оборону. Курская операция продолжается», – акцентировал Кончиц.

Майор добавил: если брать всю линию боестолкновения, то на Курщине сейчас, наверное, наибольшее давление противника. При этом технику враг не использует, а штурмует малыми пехотными группами.

«У них нет техники – это больное и проблемное место россиян. Сейчас все активные штурмовые действия они ведут малыми группами. Пытаются прощупать наши слабые места, чтобы там, где меньше защитников, давить. Поэтому нам приходится проводить маневренную оборону. Где они встречают наше активное сопротивление – останавливаются, пытаются отходить и потом пробуют заново проводить штурмовые действия», – рассказал он.

Военный также отметил, что северокорейские солдаты сделали выводы из своей предыдущей волны атак. Поэтому сейчас они уже передвигаются малыми группами и «короткими перебежками», стараясь избегать скопления.

«Враг обученный, злой. У врага стоит четкая задача – взять как можно быстрее полностью всю Курщину и продолжать на нас дальше давить. Особенно учитывая политические переговоры, которые сейчас проходят. Но мы оборону держим, держимся за каждый сантиметр земли и будем дальше держаться», – подчеркнул Кончиц.

По его мнению, операция в Курской области очень нужна Украине.

«Операция нам дает буферную зону. Как говорил главком, для того, чтобы обезопасить нашу землю и наши города и села. Ситуация очень сложная, но мы воюем и не складываем оружие. Будем выполнять задачи столько, сколько будет это нужно», – констатировал военный.

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