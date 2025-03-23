«Первоначальные планы Лукашенко провалились» 4 23.03.2025, 19:08

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Зачем белорусские власти начали играть в криптовалютные игры.

В Беларуси собираются строить майнинговые фермы. Отмечается, что проект поддержал Александр Лукашенко. «Белсат» спросил у экспертов, зачем белорусские власти начали играть в криптовалютные игры и что из этого может получиться.

Готовятся площадки

О том, что работа по подготовке площадок для строительства майнинговых ферм уже идет, 21 марта заявил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

Он отметил, что в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями – «все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы». При этом Исаченко добавил, что свое согласие на осуществление этого проекта дал и Александр Лукашенко, поэтому сейчас проводится подготовка этих площадок с целью дальнейшего проведения конкурсов, «чтобы заходил инвестор и занимался строительством».

Представитель исследовательского центра MD Academicum Ярослав Кот отметил в разговоре с «Белсатом», что основной мотив властей – использование излишков электроэнергии, образовавшихся после запуска Белорусской АЭС. Он замечает, что первоначальные планы Лукашенко по продаже этой энергии на Запад провалились, а цены на нее внутри страны пошли вверх.

Сейчас, по мнению эксперта, Лукашенко ищет варианты, куда деть излишки электроэнергии, и пытается «влезть в криптотему». Ярослав Кот подчеркивает, что это происходит не впервые, такие попытки уже предпринимались ранее, даже были созданы белорусские криптоденьги – Belkа.

Действительно, понятия «майнинг», «блокчейн», «токен» в белорусском законодательстве появились еще в 2017 году, когда Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», цель которого была, как тогда заявляли, «создать такие условия, чтобы мировые IТ-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт». Разгон для полета остановил 2020 и 2022 год, когда в результате фальсификаций выборов и соучастия Беларуси в войне многие IТ-компании покинули нашу страну, чтобы найти более безопасное место для ведения бизнеса.

Китаю – дорогу

По мнению Ярослава Кота, майнинг может быть использован как средство обхода санкций, что практикует, например, Северная Корея. Вместе с тем он признает, что такой проект может быть экономически окупаемым, так как стоимость электроэнергии в Беларуси ниже европейской.

Данные об инвестировании в белорусские майнинговые фермы китайских компаний вызывают много вопросов, так как известно, что Китай хочет инвестировать в проект 60 миллионов долларов. Кот отмечает, что для Китая это часть глобальной стратегии.

«Они строят аэропорты и порты в Африке и всегда удерживают контроль над этой инфраструктурой. Для китайцев это часть их так называемой soft power [мягкой силы]. Они так продвигают свои интересы и все больше покупают другие страны, они колонизируют государство. А получить себе колонизированную страну в центре Европы – это было бы очень интересно для них», – отмечает Ярослав Кот.

Эксперт допускает, что взамен за свои инвестиции Китай может требовать земельные ресурсы или иные стратегические объекты. «Лукашенко готов продать даже клочок земли, чтобы еще несколько лет поуправлять», – резюмирует он.

Крипта – для выхода из изоляции

Криптовалюты как явление, объясняет ученый, аналитик технологий Сергей Бесараб, это, безусловно, очень удобный вариант для страны, которая находится почти в полной изоляции.

«Криптовалюта очень упрощает серые платежи, отмывание денег и т.д. Не зря с началом войны в РФ произошел настоящий взрыв интереса к криптовалютам», – отмечает ученый.

При этом Сергей Бесараб отмечает, что оборудование, используемое для майнинга, требует обновления, что довольно затратно. Кроме того, сегодня уже прогресс пошел вперед, и уже используются новые механизмы работы с криптовалютами, для которых компьютерное «железо» в принципе не нужно, активно развивается облачный майнинг и т.д.

«Поэтому, когда я читаю новости о том, что государство собирается построить фермы на Могилевщине, то меня не оставляет впечатление, что я вернулся в 2015 год. То есть у них отставание как минимум на десять лет. Мне это показывает, что консультанты и какие-то эксперты у Лукашенко живут абсолютно в прошлом и не ориентируются в этой теме вообще», – отмечает Сергей Бесараб.

Кроме того, эксперт отмечает проблему изношенных энергосетей, которые не готовы к дополнительной нагрузке: «если построят крупные фермы, увеличится количество инцидентов на энергосетях. Ремонтникам предстоит выезжать, и люди будут оставаться без света».

С учетом того, как по несколько недель шло на восстановление энергосетей после разгула стихии летом 2024 года, если на восстановление шло по несколько недель, то сейчас справиться в таких случаях будет совсем сложно, считает Сергей Бесараб.

«Представьте, если в это уравнение еще добавить майнинговые фермы – это просто безумие. Поэтому, скорее всего, я считаю, что это просто популизм, как и все у Лукашенко. Они ничего не построят. Там найдется какой-нибудь адекватный человек, который скажет: “просто успокойтесь”», – считает ученый.

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