Украина и США начали переговоры в Эр-Рияде

Украина и США начали переговоры в Эр-Рияде1
- 23.03.2025, 19:36
- 2,034
Министр обороны Украины поделился подробностями.
Представители Украины и США встретятся в Саудовской Аравии поздно вечером 23 марта, чтобы обсудить возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией. Украинские официальные лица заявили, что все еще считают воскресную встречу чисто технической, пишет «Зеркало Недели» со ссылкой на Reuters.
В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров сообщает, что встреча с представителями США уже началась.
«На повестке дня - предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Сегодня мы прорабатываем ряд сложных технических вопросов - в нашей делегации есть эксперты по энергетике, а также военные представители военно-морского и воздушного компонентов», - написал Умеров.
Отмечается, что встреча будет предшествовать переговорам делегаций США и России, они запланированы на понедельник, 24 марта. Переговоры состоятся после серии встреч, состоявшихся в Саудовской Аравии, сначала между США и Россией, а затем между США и Украиной, когда Киев принял предложение о 30-дневном перемирии.
Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что в Саудовской Аравии одновременно будут проходить переговоры между США, Украиной и Россией по так называемому «принципу близости», когда делегации будут находиться в соседних комнатах и контактировать через посредников. По его словам, американскую делегацию на переговорах возглавят госсекретарь США Марко Рубио и директор планирования политики США Майкл Антон.