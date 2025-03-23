«Кладбище для денег»: как Португалия теряет миллионы евро из-за заначек

«Кладбище для денег»: как Португалия теряет миллионы евро из-за заначек1
- 23.03.2025, 20:02
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Португальцы прячут деньги на «чёрный день» в не всегда подходящих для этого местах.
В 2024 году Банк Португалии зарегистрировал 40 тысяч непригодных для обращения денежных купюр на рекордную сумму - 1,7 миллиона евро. Португальцы прячут деньги на «чёрный день», делая тайники в не всегда подходящих для этого местах.
В последнее десятилетие Банку Португалии пришлось заменить 317 000 повреждённых банкнот на сумму 13,8 миллиона евро. Причина - популярная среди португальцев практика откладывания денег на «чёрный день».
«Банкноты портятся от влажности и чаще всего - от того, что люди закапывают их в землю. Влажность земли плюс насекомые - всё это приводит к порче банкнот», - объяснил Euronews Жозе Луиш Феррейра, координатор операционного отдела Банка Португалии по работе с наличностью.
Хотя в большинстве случаев речь идёт о тайниках под землёй, креативность людей в этом плане не знает границ, говорит собеседник. Деньги прячут в микроволновках, каминах, даже в сливных бачках.
По мнению Жозе Луиса Феррейры, такая практика может быть связана с недоверием к банкам или желанием иметь под рукой наличные в чрезвычайной ситуации. «Люди думают, что, спрятав банкноты, они защитят свои личные ценности от краж и других неприятностей. И эта практика по-прежнему распространена среди малограмотных людей», - считает он.
В офисе Банка Португалии на окраине Лиссабона хранятся купюры, испорченные из-за влаги, обожжённые или повреждённые грызунами. В 2024 году было зарегистрировано более 40 000 таких банкнот, в основном достоинством 20 и 50 евро, на общую сумму 1,7 миллиона евро. Это самый высокий показатель с 2014 года.
Всё потому, что до того, в пандемию люди активно прятали деньги дома. А после - несли испорченные в банк, чтобы обменять их на на новые.
Жозе Луиш Феррейра также вспоминает пик 2018 года после разрушительных пожаров, бушевавших в стране годом ранее. Тогда было восстановлено около 32 000 банкнот на общую сумму 1 751 220 евро.
Одна из ситуаций, которую описывает эксперт, произошла с владельцем лесопилки в центре страны, который хранил деньги на выплату зарплат рабочим в сейфе. Он уцелел в пожаре, но высокие температуры повредили содержимое. В описанном случае на кону стояло около 40 000 евро.
Критерии оценки банкнот стандартизированы на уровне Еврозоны. Это означает, что все центральные банки стран, присоединившихся к евро, обязаны соблюдать одни и те же нормы.
«Фрагменты, из которых состоит банкнота, должны составлять более 50% банкноты. И эти фрагменты должны быть такими, чтобы можно было определить, принадлежат ли они подлинным банкнотам. Именно в этих фрагментах наши технические специалисты, подготовленные и использующие специальное оборудование для этой цели, ищут элементы защиты, по которым и определяют, является ли данный фрагмент частью подлинной банкноты или нет», - объясняет Жозе Луис Феррейра.
Для возврата суммы необходимо также доказать, что причина порчи купюр соответствует той, что описал человек, сдающий их в банк. В случае обмана обмен невозможен.
Бывает, что процедурой пользуются мошенники, которые пытаются обмануть специалистов и заработать на подделках. Если доказано, что банкноты не являются подлинными, информация передаЁтся в компетентные органы, и фальшивые купюры изымаются.