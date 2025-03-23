Премьер Канады объявил досрочные выборы 2 23.03.2025, 21:09

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Марк Карни

Карни отметил, что перед властями стоят серьезные вызовы.

В воскресенье новый премьер-министр Канады Марк Карни назначит внеочередные выборы на 28 апреля. Он заявил, что ему необходим сильный мандат для борьбы с угрозой, которую представляют для экономики тарифы Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что хоть следующие выборы должны были состоятся только 20 октября, однако Карни надеется извлечь выгоду из значительного восстановления позиций его Либеральной партии в опросах с января, когда Трамп начал угрожать Канаде, а бывший премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке.

В ходе общения с журналистами Карни отметил, что Канада столкнулась с самым серьезным кризисом «в нашей жизни», в частности, из-за неоправданных торговых действий со стороны президента США Дональда Трампа.

«Еще так много предстоит сделать для обеспечения безопасности Канады. Инвестировать в Канаду, строить Канаду, объединять Канаду. Вот почему я прошу моих соотечественников-канадцев о сильном позитивном мандате. Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля, и она согласилась», - сказал Карни.

Его заявление прозвучало после того, как было получено одобрение на запрос провести выборы.

Теперь у Карни есть пять недель, чтобы победить. Опросы показывают, что либералы, которые находятся у власти с 2015 года и сильно отставали от официальной оппозиции консерваторов в начале года, теперь немного опережают своих соперников.

Канада сближается с Европой из-за Трампа

Напомним, по данным Bloomberg, Канада предложила Европе заключить крупные оборонные сделки и улучшить доступ континента к полезным ископаемым. Это произошло в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа, а также его отказ от оборонных обязательств Вашингтона.

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