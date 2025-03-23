Россия потеряла серьезный источник нефтяной прибыли 1 23.03.2025, 21:24

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Этому поспособствовали украинские дроны.

В России 19 марта из-за удара дронами возник пожар на пункте перевалки нефти «Кавказская» в городе Кропоткин в Краснодарском крае. Именно через этот пункт российская нефть по железной дороге направлялась в трубопроводную систему «Каспийский трубопроводный консорциум».

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан объяснил в разговоре с 24 Каналом, что через Каспийский магистральный нефтепровод Россия осуществляла определенные операции с нефтью из Казахстана. Это позволяло стране-агрессору получать существенные прибыли, однако сейчас Москва может остаться без этого источника заработка.

Продавали свою нефть как казахскую

Свитан заметил, что пункт перевалки нефти «Кавказская» нужно было уже давно ликвидировать, ведь там происходит слив железнодорожных цистерн с нефтью. Далее эта нефть разливается по емкостям и закачивалась в основную трубу Каспийского магистрального нефтепровода, по которой шла нефть из Казахстана.

Казахская нефть, по словам военного эксперта, очень чистая и качественная. Также США инвестируют большие средства в добычу нефти в этой стране. Эта нефть качалась преимущественно через Новороссийск.

– В год 6 миллионов российской нефти примешивалось в нефть из Казахстана и продавалось именно как казахская нефть. Это был один из механизмов получения прибыли российской экономики, и поэтому «Кавказскую» нужно было поразить, – подчеркнул он.

Российская нефть, что закачивалась в казахскую, как предположил полковник ВСУ в запасе, не проходила контроль, и она могла содержать отходы нефтепроизводства.

– После удара, который был нанесен по пункту перевалки нефти «Кавказская», он уже не будет работать. Вся нефть, что там была, выгорает, ведь попадание произошло именно в нефтепровод. Пока не прогорит вся нефть, а этот процесс длится долго, пожар не закончиться, – отметил Роман Свитан.

Казахстан понимает, что он платит за прокачку своей нефти в Новороссийск российской экономике. Поэтому, по словам военного эксперта, он начинает прокладывать другую трубу по дну Каспийского моря и будет полностью отключатся от прокачки по Каспийскому магистральному нефтепроводу.

Поэтому, по мнению Свитана, можно ликвидировать Новороссийский нефтяной терминал и всю трубу, чтобы россияне не начали врезаться в нее в других местах и прокачивать нефть.

Напомним, что ночью 19 марта в городе Кропоткин на Кубани прогремели мощные взрывы. Украинские осинтеры сообщили о поражении дронами пункта перевалки нефти «Кавказская». После атаки на предприятии начался огромный пожар, который не могут затушить уже на протяжении 5 суток. Более того, на территории «Кавказской» во время пожара прозвучали новые взрывы, после чего возгорание расширилось на площадь около 4 250 квадратных метров.

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