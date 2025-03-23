Редкий компьютер Apple продали по феноменальной цене

Редкий компьютер Apple продали по феноменальной цене1
- 23.03.2025, 21:30
Какие особенности есть у этого устройства и сколько за него отдали.
На аукционе RR Auction был выставлен на продажу редкий рабочий экземпляр компьютера Apple-1, который в итоге ушел с молотка за 375 000 долларов. Проданный Apple-1 относится к числу первых компьютеров, выпущенных основателями компании Apple — Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Из-за малого количества сохранившихся экземпляров эти устройства продаются на аукционах по высоким ценам, пишет MacRumors.
Модель известна как Bayville Apple-1. Она значится под номером 91 в реестре Apple-1. Данный реестр содержит информацию обо всех известных сохранившихся экземплярах компьютеров Apple-1, включая их технические характеристики и историю. Всего в реестре зарегистрировано 104 единицы техники.
Сообщается, что Bayville Apple-1 входил в первую партию компьютеров Apple-1, реализованных в 1976 году. У этой модели имеется рукописная серийная нумерация, которую, скорее всего, выполнил сам Стив Джобс. Вместе с устройством также было продано оригинальное руководство с заметкой от Дэниела Коттке, который был сотрудником Apple под номером 12.
Компьютер Apple-1 был одним из многих лотов, связанных с историей «яблочной» компании, представленных на аукционе под названием «Стив Джобс и революция Apple». В числе прочих предметов были проданы чек компании Apple Computer 1976 года, подписанный Стивом Джобсом, за сумму в 112 054 долларов, а также запечатанный первый iPhone с объемом памяти 4 ГБ, ушедший с молотка за 87 514 долларов. Еще один чек, подписанный Стивом Джобсом, был продан за 62 500 долларов, а компьютер Apple Lisa — за 56 818 долларов.
По данным источника, общая сумма выручки аукциона составила 1 308 251 долларов.