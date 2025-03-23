ВСУ уничтожили бронетанковую колонну россиян на Купянском направлении

ВСУ уничтожили бронетанковую колонну россиян на Купянском направлении1
- 23.03.2025, 21:39
Также ликвидировано значительное количество штурмовиков захватчиков.
Батальон беспилотных систем «НЕБЕСНАЯ МАРА» 43-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины разгромил штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов, которые атаковали украинские позиции на Купянском направлении.
Об этом служба батальона по связям с общественностью сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых как дронами-камикадзе (именно они уничтожали вражескую технику), так и контрольными беспилотными летательными аппаратами.
В результате были уничтожены танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, грузовик «Урал», квадроцикл, а также значительное количество штурмовиков захватчиков.
Отражение рашистских штурмовhttps://t.co/752RZGoMLY https://t.co/zBkvZrvQBm https://t.co/9hFbQSsfxq https://t.co/ZsFkMbrpHq #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/cA3pn9ploq— Necro Mancer (@666_mancer) March 22, 2025