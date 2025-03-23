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Польша усилит охрану важнейших участков границы с Беларусью

  • 23.03.2025, 21:49
Польша усилит охрану важнейших участков границы с Беларусью

Из-за растущих гибридных угроз.

В правительстве Польши анонсировали планы усилить патрулирование на польско-белорусской границе из-за растущих гибридных угроз.

Как сообщает RMF24, об этом заявил министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

В польском правительстве планируют усилить патрулирование польско-белорусской границы еще 1500 пограничниками. Их хотят разместить на участках границы, которые считаются зонами наибольшего риска с точки зрения нелегальной миграции и гибридных угроз.

Министр отметил, что первые 500 дополнительных пограничников приобщат к патрулированию в этом году, еще тысячу – со следующего года.

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