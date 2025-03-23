«Россия не сможет существовать в таком контексте, в котором она есть»
- 23.03.2025, 21:59
В РФ идет война за выживание.
В России тоже идет война за выживание, поскольку это государство не сможет существовать в таком контексте, в котором оно есть сейчас.
Об этом в интервью «Армия TV» сказал Петр «Ролло» Горбатенко, начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.
«В России тоже идет война за выживание. Это государство не сможет существовать в таком контексте, в котором оно есть. Ему нужно или соответственно развиться и стать гегемоном со своим влиянием... Или все», - сказал «Ролло».
По его словам, Россия хочет вернуться в «большую игру», ведь в противном случае - это падение экономики и рождаемости.
«Это страна, которая живет не за счет добавленной стоимости на продукты и товары. А основа государства - это производство товаров и услуг. У них, соответственно, это только «голая» ресурсная база», - отметил военнослужащий.
Так, отметил он, чтобы это государство выжило, оно должно стать империей, ведь «тогда его влияние будет удовлетворять все его потребности, несмотря на его уровень развития».