«Россия не сможет существовать в таком контексте, в котором она есть» 23.03.2025, 21:59

В РФ идет война за выживание.

В России тоже идет война за выживание, поскольку это государство не сможет существовать в таком контексте, в котором оно есть сейчас.

Об этом в интервью «Армия TV» сказал Петр «Ролло» Горбатенко, начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«В России тоже идет война за выживание. Это государство не сможет существовать в таком контексте, в котором оно есть. Ему нужно или соответственно развиться и стать гегемоном со своим влиянием... Или все», - сказал «Ролло».

По его словам, Россия хочет вернуться в «большую игру», ведь в противном случае - это падение экономики и рождаемости.

«Это страна, которая живет не за счет добавленной стоимости на продукты и товары. А основа государства - это производство товаров и услуг. У них, соответственно, это только «голая» ресурсная база», - отметил военнослужащий.

Так, отметил он, чтобы это государство выжило, оно должно стать империей, ведь «тогда его влияние будет удовлетворять все его потребности, несмотря на его уровень развития».

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