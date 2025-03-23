В Волковысском районе обнаружили монеты времен ВКЛ 23.03.2025, 22:07

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О находке сообщила команда реставраторов.

В деревне Изабелин, в Волковысском районе, во время работ около синагоги 18 века, обнаружили монеты «боратинки» времён Великого Княжества Литовского, пишет канал «Беларускі інстытут публічнай гісторыі» со ссылкой на команду реставраторов.

Боратинка — распространённое среди нумизматов название медных шелягов Польского королевства и ВКЛ 1659–1666 годов, которые чеканились по инициативе хранителя монетных дворов Цита Ливия Барацини.

На белорусских землях их выпускали, в том числе, на Брестском монетном дворе.

Что за синагога и чем она известна

Каменная синагога была возведена во второй половине 18 века, приблизительно в 1777 году. Она принадлежала Изабелинскому кагалу, который подчинялся Мстибовскому.

Сын изабелинского раввина Якова Мейра Кравчинского, раввин Зеэв Голд, был одним из лидеров сионистской организации «Мизрахи» в США, а в мае 1948 года подписал Декларацию независимости государства Израиль.

В начале 1942 года нацисты создали в Изабелине гетто, которое ликвидировали уже в ноябре, расстреляв 31 человека.

После войны здание было существенно перестроено. Синагогу использовали под различные сельскохозяйственные нужды, в том числе коптильный цех и бар. В последние годы здание стояло пустым.

Изабелинскую синагогу в свою собственность приобрело «Поместье Падароск», которое восстанавливало усадьбу Бохвицей в расположенном неподалеку Падароске и финансировалось бизнесменом и меценатом белорусского происхождения Павлом Подкорытовым. Существовала идея о создании на базе синагоги образовательного центра по сохранению культурного наследия Изабелина.

В 2022 году у туристического предприятия «Падароск» возникли проблемы, когда против его сотрудников начали уголовное преследование по обвинению в неуплате налогов и страховых взносов с зарплат работников.

Уголовное дело в итоге было прекращено, но усадьбу, которая является историко-культурной ценностью, у Подкорытова забрали в государственную собственность. Изабелинская синагога же охранного статуса не имела.

В конце 2024 года команда реставраторов «Поместье Падароск» провела противоаварийные работы в здании синагоги, укрепив треснувшие стены скобами.

Были заложены проёмы, начались работы по изготовлению крыши, которая будет ярусной, как и крыша синагоги в начале XX века.

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