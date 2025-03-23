Протесты в Турции: ограничен въезд и выезд из Стамбула

Протесты в Турции: ограничен въезд и выезд из Стамбула2
- 23.03.2025, 22:16
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По всей стране сотни тысяч людей вышли на улицы.
Турция ввела ограничения на въезд и выезд из Стамбула с целью сдерживания волны антиправительственных протестов, вызванных задержанием известного оппозиционного политика.
Об этом сообщает Bloomberg.
Въезд и выезд из Стамбула ограничен
Власти Турции также продлили запрет на демонстрации. По всей стране сотни тысяч людей вышли на улицы, требуя освобождения Экрема Имамоглу — мэра Стамбула и главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Губернатор Стамбула в субботу вечером заявил, что лицам, которых подозревают в намерении принять участие в протестах, запрещен въезд и выезд из города.
Он также объявил, что запрет на митинги, который должен был закончиться в воскресенье, будет продлен до 27 марта.
Задержание Экрема Имамоглу: что известно
Напряженность в стране обострилась после того, как Имамоглу был задержан по обвинениям в коррупции и терроризме.
Мэр Стамбула, который руководит городом с населением около 16 млн человек, планировал объявить об участии в президентских выборах во время партийных праймериз в воскресенье.
Имамоглу отрицает все обвинения, называя их политически мотивированными. В то же время правительство Эрдогана утверждает, что не имеет отношения к судебному преследованию мэра.
В субботу мера доставили в суд, где решается вопрос о его официальном аресте. Задержание Имамоглу вызвало массовые протесты не только в Стамбуле, но и в других крупных городах, в частности в Анкаре и западной провинции Измир.
По данным министра внутренних дел Али Ерликая, по всей стране задержаны более 300 протестующих.
Имамоглу уже дважды побеждал кандидатов от партии Эрдогана на местных выборах и считается самым сильным оппонентом действующего президента на возможных будущих выборах.
Следующие президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год.
Финансовые рынки остро отреагировали на эти события: турецкие активы зафиксировали одно из самых больших падений в мире после задержания Имамоглу.
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