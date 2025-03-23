Протесты в Турции: ограничен въезд и выезд из Стамбула 2 23.03.2025, 22:16

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По всей стране сотни тысяч людей вышли на улицы.

Турция ввела ограничения на въезд и выезд из Стамбула с целью сдерживания волны антиправительственных протестов, вызванных задержанием известного оппозиционного политика.

Об этом сообщает Bloomberg.

Въезд и выезд из Стамбула ограничен

Власти Турции также продлили запрет на демонстрации. По всей стране сотни тысяч людей вышли на улицы, требуя освобождения Экрема Имамоглу — мэра Стамбула и главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Губернатор Стамбула в субботу вечером заявил, что лицам, которых подозревают в намерении принять участие в протестах, запрещен въезд и выезд из города.

Он также объявил, что запрет на митинги, который должен был закончиться в воскресенье, будет продлен до 27 марта.

Задержание Экрема Имамоглу: что известно

Напряженность в стране обострилась после того, как Имамоглу был задержан по обвинениям в коррупции и терроризме.

Мэр Стамбула, который руководит городом с населением около 16 млн человек, планировал объявить об участии в президентских выборах во время партийных праймериз в воскресенье.

Имамоглу отрицает все обвинения, называя их политически мотивированными. В то же время правительство Эрдогана утверждает, что не имеет отношения к судебному преследованию мэра.

В субботу мера доставили в суд, где решается вопрос о его официальном аресте. Задержание Имамоглу вызвало массовые протесты не только в Стамбуле, но и в других крупных городах, в частности в Анкаре и западной провинции Измир.

По данным министра внутренних дел Али Ерликая, по всей стране задержаны более 300 протестующих.

Имамоглу уже дважды побеждал кандидатов от партии Эрдогана на местных выборах и считается самым сильным оппонентом действующего президента на возможных будущих выборах.

Следующие президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год.

Финансовые рынки остро отреагировали на эти события: турецкие активы зафиксировали одно из самых больших падений в мире после задержания Имамоглу.

Лира переживает худший недельный спад с 2023 года.

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