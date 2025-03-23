закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Протесты в Турции: ограничен въезд и выезд из Стамбула

2
  • 23.03.2025, 22:16
  • 1,938
Протесты в Турции: ограничен въезд и выезд из Стамбула

По всей стране сотни тысяч людей вышли на улицы.

Турция ввела ограничения на въезд и выезд из Стамбула с целью сдерживания волны антиправительственных протестов, вызванных задержанием известного оппозиционного политика.

Об этом сообщает Bloomberg.

Въезд и выезд из Стамбула ограничен

Власти Турции также продлили запрет на демонстрации. По всей стране сотни тысяч людей вышли на улицы, требуя освобождения Экрема Имамоглу — мэра Стамбула и главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Губернатор Стамбула в субботу вечером заявил, что лицам, которых подозревают в намерении принять участие в протестах, запрещен въезд и выезд из города.

Он также объявил, что запрет на митинги, который должен был закончиться в воскресенье, будет продлен до 27 марта.

Задержание Экрема Имамоглу: что известно

Напряженность в стране обострилась после того, как Имамоглу был задержан по обвинениям в коррупции и терроризме.

Мэр Стамбула, который руководит городом с населением около 16 млн человек, планировал объявить об участии в президентских выборах во время партийных праймериз в воскресенье.

Имамоглу отрицает все обвинения, называя их политически мотивированными. В то же время правительство Эрдогана утверждает, что не имеет отношения к судебному преследованию мэра.

В субботу мера доставили в суд, где решается вопрос о его официальном аресте. Задержание Имамоглу вызвало массовые протесты не только в Стамбуле, но и в других крупных городах, в частности в Анкаре и западной провинции Измир.

По данным министра внутренних дел Али Ерликая, по всей стране задержаны более 300 протестующих.

Имамоглу уже дважды побеждал кандидатов от партии Эрдогана на местных выборах и считается самым сильным оппонентом действующего президента на возможных будущих выборах.

Следующие президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год.

Финансовые рынки остро отреагировали на эти события: турецкие активы зафиксировали одно из самых больших падений в мире после задержания Имамоглу.

Лира переживает худший недельный спад с 2023 года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко