«Самодовольство россиян каждый раз больно бьет их по носу» 1 23.03.2025, 22:32

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Россия имеет один неисправимый недостаток, который мешает ей победить.

Высокомерие и систематическая недооценка противника является постоянным недостатком российской военной машины и в целом России. Это объясняет, почему, имея значительно больше всех ресурсов и техники, Россия так и не смогла уничтожить Украину.

Военный аналитик, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон в статье для 19fortyfive иллюстрирует эту особенность россиян на примере использования корректируемых авиационных бомб (КАБ). Их появление стало большой проблемой для ВСУ, но со временем это оружие удалось сделать неэффективным.

Российские истребители-бомбардировщики ежедневно сбрасывали управляемые авиабомбы как на передовые позиции Сил обороны Украины на фронте, так и на прифронтовые областные центры - Харьков и Запорожье. Пик этих ударов пришелся на сентябрь прошлого года, когда за одну неделю российские самолеты сбросили более 900 управляемых бомб.

Как отмечает Джонсон, благодаря современной электронной системе наведения и коррекции курса, такие бомбы могли точно поражать предназначенные цели. А большой заряд взрывчатки приводил к разрушительным последствиям на месте попадания. Это давало россиянам возможность жечь украинские тылы и пробивать путь своей пехоте на передовой, пишет аналитик.

Однако со временем украинцы смогли создать систему радиоэлектронной борьбы, которая сделала российские управляемые авиабомбы крайне неточными, а значит неэффективными, несмотря на большую мощность. Система, которую назвали LIMA, является комбинацией простого глушения сигналов, спуфинга (подмены координат) и информационной кибератаки на навигационный приемник системы наведения управляемой бомбы.

«После развертывания системы РЭБ точность бомбометания сначала начала снижаться, а затем, поняв неэффективность этого способа поражения и невозможность достижения поставленной цели, противник вообще прекратил бомбардировку тыловых объектов», - пояснил производитель системы.

Тогда россияне сосредоточились на ударах авиабомбами по передовым позициям ВСУ на фронте. Но в определенный момент и на переднем крае украинцам удалось выстроить «электронную стену», которая нивелировала КАБы. Вместо того, чтобы поражать опорные пункты Сил обороны, российские бомбы летели куда придется, порой поражая позиции российских же войск, пишет Джонсон.

«Одна из слабых сторон России, которая никогда не исчезает. Они, похоже, думают, что все еще находятся в Сирии, или Чечне, или в какой-то африканской стране - где-то там, где враг не имеет технических навыков и не имеет возможности дать отпор в пределах электромагнитного спектра. Именно высокомерие и их неспособность адаптироваться на поле боя так быстро, как мы, позволяет нам каждый раз их побеждать», - сказал автору статьи представитель украинской компании, производящей системы РЭБ.

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