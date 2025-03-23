Бойцы ВСУ взяли в плен российских разведчиков
- 23.03.2025, 23:59
Оккупантов обезвредили украинские пехотинцы.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен как минимум трех разведчиков российских оккупантов на одном из участков фронта на восточном направлении.
Об этом, ссылаясь на украинских бойцов, на своей странице в социальной сети «Х» сообщил военный блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA», опубликовав соответствующее видео.
Ролик снят на смартфон украинским бойцом, который показал себя, своих побратимов и трех оккупантов в окопе уже после их взятия в плен. В комментарии он отметил, что это именно вражеские разведчики, которых обезвредили украинские пехотинцы.
ЗСУ взяли купу підорів, схід. pic.twitter.com/mC9zHpsrZt— АЗОВ_UA_NATO_USA△🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇩🇪🇵🇱 (@herooftheday10) March 22, 2025