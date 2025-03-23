Бойцы ВСУ взяли в плен российских разведчиков 23.03.2025, 23:59

Оккупантов обезвредили украинские пехотинцы.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен как минимум трех разведчиков российских оккупантов на одном из участков фронта на восточном направлении.

Об этом, ссылаясь на украинских бойцов, на своей странице в социальной сети «Х» сообщил военный блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA», опубликовав соответствующее видео.

Ролик снят на смартфон украинским бойцом, который показал себя, своих побратимов и трех оккупантов в окопе уже после их взятия в плен. В комментарии он отметил, что это именно вражеские разведчики, которых обезвредили украинские пехотинцы.

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