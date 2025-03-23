закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прокомментировал переговоры с США в Эр-Рияде

  • 23.03.2025, 23:11
Зеленский прокомментировал переговоры с США в Эр-Рияде

Работа делегаций продолжается.

В Саудовской Аравии продолжается встреча делегаций Украины и США. На этот раз переговоры более технические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня - наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики», - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что уже успел обсудить встречу с главой министерства обороны Украины Рустемом Умеровым.

«Он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезен. Работа делегаций продолжается», - сказал глава государства.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что ранее сегодня Умеров рассказал, что во время встречи стороны должны были обсудить предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Стоит заметить, что, по данным The New York Times, на этот раз переговоры в Эр-Рияде продлятся два дня. В частности, сегодня разговор пройдет между Украиной и США, а завтра - между Вашингтоном и Москвой. При этом, украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что дополнительные переговоры украинской и американской сторон могут быть и завтра, но все зависит от прогресса.

Цель этой встречи - согласовать детали возможного частичного прекращения огня (прекращение ударов по энергетике, судоходство в Черном море), что может стать решающим шагом к полной остановке боевых действий.

Заметим, что российская делегация уже прибыла в Саудовскую Аравию на переговоры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко