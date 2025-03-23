Зеленский прокомментировал переговоры с США в Эр-Рияде 23.03.2025, 23:11

Работа делегаций продолжается.

В Саудовской Аравии продолжается встреча делегаций Украины и США. На этот раз переговоры более технические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня - наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики», - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что уже успел обсудить встречу с главой министерства обороны Украины Рустемом Умеровым.

«Он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезен. Работа делегаций продолжается», - сказал глава государства.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что ранее сегодня Умеров рассказал, что во время встречи стороны должны были обсудить предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Стоит заметить, что, по данным The New York Times, на этот раз переговоры в Эр-Рияде продлятся два дня. В частности, сегодня разговор пройдет между Украиной и США, а завтра - между Вашингтоном и Москвой. При этом, украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что дополнительные переговоры украинской и американской сторон могут быть и завтра, но все зависит от прогресса.

Цель этой встречи - согласовать детали возможного частичного прекращения огня (прекращение ударов по энергетике, судоходство в Черном море), что может стать решающим шагом к полной остановке боевых действий.

Заметим, что российская делегация уже прибыла в Саудовскую Аравию на переговоры.

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