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Великобритания может выйти из конвенции по правам человека

  • 24.03.2025, 3:50
Великобритания может выйти из конвенции по правам человека

Чтобы отправить миротворцев в Украину.

Великобритания может временно покинуть Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ), чтобы избежать «безосновательных» судебных преследований за нарушение прав человека миротворческой миссии в Украине.

Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что правительство рассматривает возможность временного выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) для военных, которые будут привлечены к обеспечению безопасности Украины. Опасения вызывает вероятность того, что Россия может использовать правовые механизмы для давления на британскую армию.

Как пишет издание, Джеймс Картлидж, теневой министр обороны, обратился к министру обороны Джону Гили с призывом «максимально защитить наших военных» от возможных исков. В своем письме он напомнил, что британские военные, участвовавшие в операциях в Ираке, сталкивались с многочисленными исками относительно их деятельности.

Вопрос правового статуса британских военных стал особенно актуальным после заявления премьер-министра Кира Стармера о готовности Великобритании «разместить войска на земле и самолеты в небе» в рамках международной миротворческой миссии. Он отметил, что Москва не придерживается ни одного мирного соглашения, если ее не будет защищать международная коалиция.

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