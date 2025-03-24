закрыть
24 марта 2025, понедельник, 0:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы лучшие продукты для завтрака

  • 24.03.2025, 5:15
Названы лучшие продукты для завтрака

Они замедляют старение и улучшают самочувствие.

Правильный завтрак играет ключевую роль в поддержании здоровья, заряжая организм энергией и полезными веществами. Диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, какие продукты помогут сделать утренний приём пищи максимально полезным и питательным.

Какие продукты идеальны для завтрака

По словам специалиста, лучшими продуктами для утреннего рациона являются яйца и натуральное сливочное масло. Эти продукты богаты необходимыми витаминами и минералами, укрепляющими иммунитет и поддерживающими обмен веществ.

Яйца – источник белка и полезных веществ

Яйца содержат более 40 различных витаминов и микроэлементов, среди которых витамины группы B, A, D, E, K, а также магний, кальций, цинк, селен, медь и железо. В 100 граммах яиц содержится 11-13 граммов белка – это строительный материал для клеток, участвующий в их восстановлении и обновлении. Кроме того, яйца богаты холином – веществом, улучшающим работу мозга и нервной системы.

Употребление яиц на завтрак помогает поддерживать длительное чувство сытости, снижая вероятность переедания в течение дня.

Сливочное масло – натуральный суперфуд

Натуральное сливочное масло содержит жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также полезные жирные кислоты, которые необходимы для усвоения питательных веществ. Этот продукт способствует укреплению костей, поддерживает здоровье кожи и улучшает работу пищеварительной системы.

По словам диетолога, сочетание яиц и сливочного масла оказывает антивозрастной эффект, поскольку питательные вещества в их составе способствуют регенерации клеток, улучшению состояния кожи, волос и ногтей.

Какие ещё продукты можно включить в полезный завтрак?

Для разнообразия рациона к завтраку можно добавить:

• Овсянку или цельнозерновые каши – источник сложных углеводов, обеспечивающих длительное насыщение.

• Орехи и семена – богаты полезными жирами, белком и антиоксидантами.

• Йогурт или кефир – способствуют здоровому пищеварению благодаря пробиотикам.

• Фрукты и ягоды – наполняют организм витаминами и клетчаткой.

Таким образом, сбалансированный завтрак, включающий яйца, сливочное масло и другие полезные продукты, не только поддерживает здоровье, но и помогает сохранять энергию и молодость на долгие годы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко