Названы лучшие продукты для завтрака 24.03.2025, 5:15

Они замедляют старение и улучшают самочувствие.

Правильный завтрак играет ключевую роль в поддержании здоровья, заряжая организм энергией и полезными веществами. Диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, какие продукты помогут сделать утренний приём пищи максимально полезным и питательным.

Какие продукты идеальны для завтрака

По словам специалиста, лучшими продуктами для утреннего рациона являются яйца и натуральное сливочное масло. Эти продукты богаты необходимыми витаминами и минералами, укрепляющими иммунитет и поддерживающими обмен веществ.

Яйца – источник белка и полезных веществ

Яйца содержат более 40 различных витаминов и микроэлементов, среди которых витамины группы B, A, D, E, K, а также магний, кальций, цинк, селен, медь и железо. В 100 граммах яиц содержится 11-13 граммов белка – это строительный материал для клеток, участвующий в их восстановлении и обновлении. Кроме того, яйца богаты холином – веществом, улучшающим работу мозга и нервной системы.

Употребление яиц на завтрак помогает поддерживать длительное чувство сытости, снижая вероятность переедания в течение дня.

Сливочное масло – натуральный суперфуд

Натуральное сливочное масло содержит жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также полезные жирные кислоты, которые необходимы для усвоения питательных веществ. Этот продукт способствует укреплению костей, поддерживает здоровье кожи и улучшает работу пищеварительной системы.

По словам диетолога, сочетание яиц и сливочного масла оказывает антивозрастной эффект, поскольку питательные вещества в их составе способствуют регенерации клеток, улучшению состояния кожи, волос и ногтей.

Какие ещё продукты можно включить в полезный завтрак?

Для разнообразия рациона к завтраку можно добавить:

• Овсянку или цельнозерновые каши – источник сложных углеводов, обеспечивающих длительное насыщение.

• Орехи и семена – богаты полезными жирами, белком и антиоксидантами.

• Йогурт или кефир – способствуют здоровому пищеварению благодаря пробиотикам.

• Фрукты и ягоды – наполняют организм витаминами и клетчаткой.

Таким образом, сбалансированный завтрак, включающий яйца, сливочное масло и другие полезные продукты, не только поддерживает здоровье, но и помогает сохранять энергию и молодость на долгие годы.

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