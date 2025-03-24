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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае продолжается уже пятые сутки

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  • 24.03.2025, 8:13
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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае продолжается уже пятые сутки

Огонь только распространяется.

Пожарные уже пятый день подряд продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе вблизи станицы Кавказская в Краснодарском крае РФ, который возник в ночь на 19 марта, сообщает Reuters.

По данным местной администрации, пожар охватил один из резервуаров, и огонь распространяется внутри объекта. По состоянию на 23 марта общая площадь возгорания достигла около 2 000 квадратных метров, удвоившись из-за разлива топлива накануне.

Как пишет Reuters, МИД России заявил, что эта атака является нарушением соглашения о прекращении нападений на объекты энергетической инфраструктуры в рамках усилий, направленных на прекращение огня в войне в Украине.

Пожар на нефтебазе рядом со станицей Кавказская вспыхнул в ночь на 19 марта. Как утверждали в оперативном штабе Краснодарского края, пожар на нефтебазе вспыхнул в результате падения обломков сбитых беспилотников.

Изначально площадь горения составляла 20 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.

Нефтебаза относится к станции Кавказская, которая обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В год через Кавказскую перекачивается до 6 млн тонн нефти.

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