Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае продолжается уже пятые сутки

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае продолжается уже пятые сутки2
- 24.03.2025, 8:13
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Огонь только распространяется.
Пожарные уже пятый день подряд продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе вблизи станицы Кавказская в Краснодарском крае РФ, который возник в ночь на 19 марта, сообщает Reuters.
По данным местной администрации, пожар охватил один из резервуаров, и огонь распространяется внутри объекта. По состоянию на 23 марта общая площадь возгорания достигла около 2 000 квадратных метров, удвоившись из-за разлива топлива накануне.
Как пишет Reuters, МИД России заявил, что эта атака является нарушением соглашения о прекращении нападений на объекты энергетической инфраструктуры в рамках усилий, направленных на прекращение огня в войне в Украине.
Пожар на нефтебазе рядом со станицей Кавказская вспыхнул в ночь на 19 марта. Как утверждали в оперативном штабе Краснодарского края, пожар на нефтебазе вспыхнул в результате падения обломков сбитых беспилотников.
Изначально площадь горения составляла 20 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
Нефтебаза относится к станции Кавказская, которая обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В год через Кавказскую перекачивается до 6 млн тонн нефти.