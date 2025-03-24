Трампом манипулируют 5 Сергей Таран

24.03.2025, 8:17

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США искренне верит, что все можно решить деньгами.

Говорить с трампистами – это как говорить с инопланетянами, которые когда-то прилетят на Землю. Вроде бы и развитая цивилизация, которая смогла опередить нас в технологиях, а при этом – совсем другой мир, с другими подходами и моралью.

Сам Трамп и его окружение – это, конечно, очень успешные люди. Но, будучи выходцами из крупного бизнеса, иногда даже очень специфического, как, например, управление казино, – они мыслят категориями «торга» и «ставок», и мало разбираются в тонкостях мировой политики.

Думаю, Трамп искренне верит, что все можно решить деньгами, отсюда и его абсурдные для многих намерения купить (или продать?) сектор Газа, приобрести Гренландию, отжать Канаду, и искреннее непонимание, почему такие финансово выгодные снятия санкций и инвестиции в Россию без фанфар до сих пор не восприняли в Кремле.

Трамп критикует глобализм, но, по сути, он такой же глобалист, только с другими основами. Если в основе идеологии «леваков-демократов» – ценности, то в основе идеологии трампистов (не путать с классическими республиканцами) – деньги.

Очень часто, и не только в США, несистемные политики тянут с собой в мир большой политики шлейф своих подходов и стереотипов.

Однако что бы там ни было, но с трампистами говорить нужно, просто потому, что мы от них зависимы. И говорить нужно на их языке и логике, конечно, продвигая при этом свои национальные интересы. И пример Стармера, Нетаньяху, Макрона, Мелони показывает, что это можно делать.

«Хотите взять украинские энергообъекты? Ок, пусть американские специалисты уже сегодня выезжают в Украину и становятся живым щитом от российских ракет, только возьмите с собой охрану и ПВО».

«Хотите редкоземельные металлы? Ок, вот перечень месторождений, приезжайте завтра. То, что там стреляют, или оккупанты, не должно вас останавливать».

«Прекращение огня? Да, мы уже готовы. Кто будет лично проверять, что россияне тоже не будут стрелять?»

«Порты? Без проблем, но на море тоже нужна американская охрана или корабли НАТО».

Важно понимать, что большая часть подобных экзотических предложений ничем не кончится, это лишь часть «ставок», «торга» и откровенного блефа. В лучшем случае они будут просто использованы во внутренней политической борьбе в США, где Трампу нужно показать, что он «не транжирит» деньги, «как Байден».

В России, кстати, это прекрасно понимают, и потому выходец из КГБ Путин профессионально манипулирует Трампом на его же языке, подсовывая ему его портреты и публично увлекаясь его «лидерством». (Но не торопясь при этом разрывать с Китаем, потому что понимает степень надежности предложений Трампа).

Задачей-минимум для Украины является отстоять максимальную численность и способность ВСУ, и пока это вкладывается в логику трампистов. Задача-максимум – очень правильно использовать возможную паузу в войне, если она, конечно, произойдет. Правильно – это значит для укрепления обороноспособности, завязей безопасности с Европой и демократии в Украине. Тогда эта пауза может затянуться очень надолго.

Кроме того, в команде Трампа есть традиционные республиканцы, с которыми легче говорить. Кроме Маска, Тиля, Виткоффа и «силиконовых» лоббистов в команде Трампа есть Рубио, Уолтц, Келлог, которые, уверен, понимают гораздо больше, чем говорят (в уфологии есть такой специальный термин «абдукция»).

Другим союзником является экономика России, которая, пока идет война, не становится лучше.

И потому сейчас, даже если мы видим абсурд со стороны «главного союзника», нужно сохранять холодный ум и логику. Планета Земля и не такое переживала.

Сергей Таран, «Фейсбук»

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