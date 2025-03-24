Увидят ли белорусы доллар снова по 3 рубля? 5 24.03.2025, 8:32

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Прогноз по валютам.

На белорусском валютном рынке начало прошлой недели проходило крайне бурно: во вторник на торгах БВФБ обменный курс доллара США опускался до минимума с лета 2023 года USD/BYN 3,0554 и, казалось, еще немного и он преодолеет отметку 3,00 рубля. Чего ожидать от курсов валют в последнюю неделю марта, разбирается myfin.by.

Доллар снова по 3?

На прошлой неделе прошли заседания сразу двух ведущих регуляторов мирового финансового рынка, ФРС США и Центробанка России. Но оба события остались за горизонтом внимания национальной валюты. Ситуация такова, что никаких решений и в первом и во втором случае принято не было, процентная и ключевая ставки оставлены без изменения. 4,50% и 21,0% соответственно. Риторика обоих также существенно не изменилась, все заняли выжидательную позицию.

Просадка курса доллара к началу года в прошлый вторник составляла -12,04%. Но к окончанию пятничных торгов падение сократилось до -0,43% за неделю, курс закрытия составил USD/BYN 3,1342. На валютный рынок вернулся торговый объем по доллару США в размере $68,531 млн за неделю.

Курс российского рубля в то же время поднимался также до максимума с мая 2023 года. В среду 19 марта обменный курс российского рубля на белорусских торгах остановился на RUB/BYN 3,6803 за 100 российских рублей. Рост курса к началу года приблизился к 10,0%. Но к окончанию недели резкий рост скорректировался и курс закрытия недели RUB/BYN 3,6497 за 100 российских рублей. Итого за неделю курс рубля прибавил +0,95%, с начала года +8,99%.

На внебиржевом рынке Форекс в моменте курс доллара к российскому рублю откатывал до USD/RUB 81,01. К окончанию прошлой недели курс доллара скорректировался, но в последние часы перед закрытием торгов все равно остановился на USD/RUB 84,4955, что ниже курса закрытия предыдущих недель. На укрепление российского рубля работает целый комплекс факторов. Это и жесткая денежно-кредитная политика Банка России, и превышение предложения валюты со стороны экспортеров над спросом со стороны импорта, и геополитическая риторика. Последняя, как мы полагаем, особенно остро проявила себя во вторник 18 марта, когда состоялся продолжительный разговор между президентами США и России.

На этой неделе все эти факторы влияния сохранят свою силу. Но к ним присоединяется начало налогового периода на российском финансовом рынке, а также продолжение диалога между США и РФ 24 марта.

Цена золота на максимуме

На мировом финансовом рынке продолжается формирование тренда на рост цены золота. Как мы помним, в начале марта металл преодолел исключительно важную отметку в 3000 долларов за унцию. Всю прошлую неделю золото торговалось выше этого уровня и это очень важно, поскольку идет привыкание рынка к новым ценовым уровням.

Как правило, после пробития ценового потолка формируется коррекционный тренд, поскольку участники рынка фиксирует прибыль. Но, похоже, не в этот раз. Те, кто покупал золото по предыдущим ценам, совершенно не торопятся с ним расставаться, а наоборот – увеличивают позицию в металле. Кроме этого, как мы неоднократно показывали – до минимума сократился спред между фьючерсной и спотовой ценой актива, а на закрытии недели спотовая цена даже превзошла фьючерс. 3021,40 и 3023,0 USD/Oz соответственно. Все это указывает на то, что спрос на металл остается исключительно высоким, следовательно, рост цены еще впереди.

Прогноз на неделю

На текущей неделе отсутствуют значимые финансовые новости. Таким образом, валютный рынок будет формироваться под влиянием текущих новостей. Поскольку на российском рынке преобладают тренды поддержки рубля, маловероятно ослабление курса российской валюты выше 85,00 рублей за доллар.

Хотя, по большому счету, при курсе доллара в российском бюджете по 96,5 на 2025 финансовый год, текущие значения – это многомиллиардные потери и рано или поздно правительство будет подтягивать доллар к этим уровням. Тем более, что сейчас работает эффект от относительно высоких цен на нефть в начале года. Не исключено, что постепенно восстановится спрос со стороны импорта, и тогда доллар вернется к 90,0 рублям.

Но пока все остается как есть и на текущей неделе можно ожидать курс белорусского рубля в диапазоне USD/BYN 3,100 – 3,150. Курс российского рубля на белорусском рынке выше 3,60 за 100 российских рублей.

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