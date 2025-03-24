Призрак «медведей» 1 Михаил Крутихин

24.03.2025, 8:45

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Что ждет нефтяной рынок.

Любые прогнозы нефтяных цен и состояния энергетического рынка должны включать сноску внизу страницы или прямо в тексте: «Пока в Персидском заливе не идут военные действия».

Из этой акватории через Ормузский пролив выходит сейчас до 20% сырой нефти, которую потребляют по всему миру. И если, например, иранцы перекроют там движение танкеров — а они физически способны это сделать военными методами, потопив пару судов в проливе, хотя фарватеры там находятся не в их водах, а в водах Омана и Объединённых Арабских Эмиратов, — то нефтяной дефицит отправит цены на непредсказуемую высоту.

Не исключено, что нерешительность нынешней американской администрации в нанесении давно ожидаемых ударов по объектам Исламской Республики Иран объясняется именно этими соображениями. Президент Трамп, позиционирующий себя в первую очередь как бизнесмен, а не как политик, не может не учитывать этот сценарий, а в Тегеране давно намекают, что могут устроить в Персидском заливе и нефтедобывающих государствах региона хаос, если американо-израильские атаки затронут стратегические объекты иранской экономики и обороны.

Пока этот «чёрный лебедь» не прилетел на Ближний Восток, аналитики продолжают гадания о будущих ценах, основываясь на движении фундаментальных показателей, главным из которых остаётся баланс спроса и предложения. Единства в лагере экспертов нет, хотя используют они вроде бы одни и те же данные. Отличаются друг от друга даже прогнозы, сделанные на текущий год.

Разногласия невелики

Международное энергетическое агентство (IEA) в феврале предсказало рост среднесуточного спроса на нефть в 2025 году на 1,10 млн баррелей, а эксперты ОПЕК посчитали, что он увеличится на 1,45 млн баррелей. Российское правительство ждёт увеличения на 1,40 млн баррелей. Прогнозы, сделанные в том же месяце в Управлении энергетической информации министерства энергетики США (EIA), Оксфордском институте энергетических исследований (OIES) и в саудовской компании Aramco, сходятся на росте около 1,30 млн баррелей. Судя по всем этим источникам, аналогичные темпы роста спроса на нефть сохранятся и в 2026 году.

Здесь важно не упускать из виду обстоятельство, о котором часто забывают в непрофессиональных изданиях. Чтобы поддержать рост спроса и не допустить дефицита, нужно не только выпускать на рынок примерно по 1,40 млн баррелей в сутки новой нефти. К этому объёму приходится добавлять ещё около 5 млн баррелей в сутки, по расчётам ОПЕК — это нужно для компенсации естественного сокращения добычи на уже действующих промыслах.

То есть, повторим: если вы хотите сохранить объём поставок на текущем уровне, без учёта нового спроса, вы должны за год обеспечить их ежесуточный прирост на 5 млн баррелей, а с прицелом на удовлетворение всего спроса — на 6,40 млн баррелей. Для упрощения расчётов, однако, принимается за данное тот факт, что каждое нефтедобывающее государство самостоятельно поддерживает свой уровень добычи, компенсируя «усушку» промыслов дополнительной нефтью, а в статистике своего вклада в мировые поставки учитывает только те объёмы, которые превышают этот уровень или сокращают его.

Способны ли нефтедобывающие компании погасить растущий спрос и предотвратить нехватку нефти?

В течение этого года страны, входящие в альянс ОПЕК+ и поставляющие 46% нефти на мировой рынок, постепенно нарастят совокупную добычу всего на 0,1 млн баррелей в сутки, а в 2026 году — ещё на 0,6 млн баррелей, указывают эксперты EIA, проанализировавшие планы этой группы по изменению квот и объёмов ранее согласованного ими добровольного сокращения добычи.

Этого явно недостаточно для удовлетворения растущего спроса и компенсации падающей добычи на давно эксплуатируемых месторождениях. Те же американские эксперты ждут, что объём добычи нефти за пределами ОПЕК+ увеличится в этом году на 1,8 млн баррелей в сутки, а в 2026 году — ещё на 1,0 млн баррелей. Основной прирост придется на четыре страны: США, Гайану, Канаду и Бразилию.

В сумме, если верить этому прогнозу, в 2025 году на рынок поступит дополнительно 1,9 млн баррелей нефти в сутки, а потребность в этом сырье увеличится всего на 1,30 млн баррелей. Дефицита ждать не стоит. Наоборот, отмеченная во всех оценках всех аналитических центров тенденция показывает превышение предложения над спросом, а следовательно — уменьшение цены барреля. Рынок будет находиться под давлением «медведей».

Прогноз EIA даёт среднюю цену барреля марки Brent в 74 доллара в этом году и 68 долларов в 2026 году. В Оксфордском институте энергетических исследований (OIES) предсказывают, соответственно, 77 долларов и 74 доллара, аналитики Wood Mackenzie исходят из среднего показателя 73 доллара, а в банке JPMorgan всерьёз рассматривают цены в 50 долларов за баррель.

Слишком много факторов

На первый взгляд, умеренные ожидания не сулят больших неприятностей ни мировому рынку, ни отечественной нефтяной отрасли (несмотря на такие российские проблемы, как рост себестоимости добычи из-за ухудшения качества запасов и налогового бремени военного периода). Однако надо помнить, что данные оценки сделаны на основании анализа только одного фактора, пусть даже и самого весомого — баланса спроса и предложения. Да и этот фактор может сыграть с аналитиками злую шутку, если, например, члены ОПЕК+ отбросят свою стратегию квотирования и станут добывать столько нефти, сколько могут, или экономика такого мощного потребителя, как Китай, вдруг продемонстрирует тенденцию к резкому спаду.

Но есть и другие факторы: состояние фондового рынка, где может проснуться интерес игроков к финансовым инструментам помимо нефтяных контрактов, или тарифная политика администрации США, способная затормозить экономический рост в ряде стран, и тому подобное.

Именно под воздействием этих нефундаментальных факторов цена нефть в последнее время шла вниз, временами ныряя под отметку 70 долларов за баррель сорта Brent. Аналитики отрасли уже выходят с предупреждениями: цены на уровне 60 долларов за баррель сильно ударят по небольшим компаниям, а потом придет очередь и крупных корпораций. В условиях низких цен инвесторы могут свернуть работу с новыми проектами, которые утратят шансы скорого выхода на окупаемость, и приток денег в добывающую отрасль может сильно сократиться.

И, возвращаясь к тому, с чего мы начали: о военно-политической обстановке в районе Персидского залива забывать не стоит.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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