Украинцы уничтожили сразу четыре российских вертолета 6 24.03.2025, 8:49

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Два Ми-8 и два Ка-52.

В Белгородской области уничтожены 4 российских вертолета, сообщают Силы специальных операций Украины

По сообщению ведомства, в рамках совместной операции с Главным управлением разведки Минобороны Украины, ракетными войсками и артиллерией силы ССО уничтожили два вертолета модели Ми-8 и два вертолета модели Ка-52.

Ка-52 — ударный вертолет, используется для разведки и атак наземных целей. Транспортные вертолеты Ми-8 применяют для перевозки личного состава и грузов и поддержки наземных операций. Утверждается, что все вертолеты были уничтожены ракетными ударами. Российские власти информацию пока не комментировали.

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