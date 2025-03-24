Лига наций подарила болельщикам несколько захватывающих матчей
- 24.03.2025, 8:58
- 2,020
Голевая феерия от Грузии, триллер в матче Германия — Италия и новый рекорд Роналду.
В Лиге наций прошли ответные матчи — плей-офф и стыковых матчей. Пока одни сражались в четвертьфиналах, другие улучшали свою позицию для следующего розыгрыша. Как и в первом туре, интересных матчей хватало, пишет «Чемпионат».
Что происходило в Лиге наций?
Грузия уничтожила Армению
Грузия победила Армению в ответном стыковом матче за право выступить в дивизионе B Лиги наций. Грузины разгромили соперника на домашнем поле со счетом 6:1. В составе сборной Грузии дублями отметились Отар Китеишвили и Жорж Микаутадзе, также по голу забили Георгий Чакветадзе и Хвича Кварацхелия.
В составе Армении единственный мяч на счету Эдгара Севикяна.
В первом матче сборная Грузии на выезде тоже победила — 3:0. Поэтому уверенно отстояла право выступать в дивизионе B в следующем сезоне Лиги наций, пока сборная Армении продолжит играть в дивизионе C.
Роналду мог стать антигероем, но исправился
В первом матче четвертьфинала Дания на своем поле уничтожила португальцев — победила 1:0, хотя должна была намного крупнее. Роналду и партнеры потерялись на поле, а Дания доминировала во всех компонентах: 0.51 против 2.78 по xG (ожидаемые голы), 8:23 удары по воротам и 2:9 в створ.
Перед ответным матчем Роналду нервничал и даже повздорил с журналистом, обвинив его в неуважении, ведь тот смотрел в ноутбук, когда задавал вопрос. Перед выходом на поле Роналду получил награду Книги рекордов Гиннесса — за рекордное количество побед (132) в международной карьере.
Но уже на шестой минуте Роналду ошибся: не смог забить датчанам с пенальти — Шмейхель вытащил из угла. Забавно, что Бруну Фернандеш начал отмечать гол уже во время разбега Роналду, победоносно подняв руки.
На 72-й минуте Роналду исправился: при счете 1:1 вывел Португалию вперед и отметил гол фирменным прыжком. Вчера Криштиану заявил, что хочет сделать это на глазах у Расмуса Хейлунда — датского форварда, который в домашнем матче повторил его празднование. «В этом не было неуважения, для меня это честь. Надеюсь отпраздновать перед ним завтра. Но если не забью, но команда победит, вернусь домой счастливым», — сказал Криштиану.
В итоге матч зашел в овертайм — основное время кончилось со счетом 3:2. При этом датчанин Эриксен забил всего через четыре минут после Роналду — если бы не гол Франсишку Тринкана на 86-й минуте, Португалия могла бы вылететь. В итоге в самом начале овертайма Тринкан оформил дубль, а на 115-й отличился Гонсалу Рамуш — Португалия победила 5:2 и прошла в полуфинал, где встретится с Германией.
Доннарумма потерялся в собственной штрафной
В первом четвертьфинале Германия одолела итальянцев в гостях со счетом 2:1. Это была волевая победа: подопечные Лучано Спаллетти побеждали после первого тайма 1:0, но во второй половине пропустили два гола.
В ответном матче все стало еще хуже — на правах хозяев Германия к перерыву отгрузила три безответных гола. Как и в первом матче, зажигал Йозуа Киммих — у него против Италии 1 гол и 4 голевых передачи. А помогал ему вратарь итальянцев Доннарумма, который на 36-й минуте допустил невероятную ошибку.
Доннарумма пропустил в стиле «Барселоны» против «Ливерпуля»: пока вратарь спорил с защитниками в штрафной, Киммих разыграл угловой на Мусиалу — тот забил в пустые ворота. Судья засчитал гол — согласно правилам, угловой можно разыгрывать без свистка.
Во втором тайме Италия устроила камбэк и вырвала ничью: забил Джакомо Распадори и дважды Мойзес Кин. Но это ничего не изменило — Германия откровенно доигрывала матч, ведь знала, что пройдет в полуфинал даже со счетом 3:3.
Бельгия победила Украину, а Лукаку снова всех рассмешил
В первом матче за право выступать в лиге А Бельгия сенсационно проиграла в гостях Украине. В первом тайме Бельгия вышла вперед благодаря голу Лукаку, но после перерыва украинцы трижды отличились, обеспечив себе хорошее преимущество перед ответным матчем.
В гостях Украина плотно оборонялась, сумев до 70-й минуты удержать нулевую ничью. Но защитник сборной Бельгии Максим Де Кейпер открыл счет, а на 75-й минуте Лукаку в падении через себя удвоил преимущество. Украина цеплялась за ничью, но на 86-й минуте Лукаку оформил дубль.
Несмотря на голы, над Лукаку снова смеются в соцсетях. Ведь при счете 0:0 он умудрился промахнуться по пустым воротам с двух метров:
Остальные результаты в Лиге наций
Стыковые матчи A/B
Венгрия — Турция 0:3 (общ. 1:6)
Бельгия — Украина 3:0 (общ. 4:3)
Сербия — Австрия 2:0 (общ. 3:1)
Шотландия — Греция 0:3 (общ. 1:3)
Стыковые матчи между Лигами B/C
Исландия — Косово 1:3 (общ. 2:5)
Ирландия — Болгария 2:1 (общ. 4:2)
Грузия — Армения 6:1 (общ. 9:1)
Словения — Словакия 1:0 (доп. вр., общ. 1:0)
Четвертьфиналы Лиги наций
Испания — Нидерланды 2:2 (доп. вр., общ. 4:4). Победа Испании в серии пенальти 5:4.
Франция — Хорватия 2:0 (доп. вр., общ. 2:2). Победа Франции в серии пенальти 5:4.
Португалия — Дания 3:2 (доп. вр., общ. 3:3).
Германия — Италия 3:3 (общ. 5:4).