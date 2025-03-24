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Лига наций подарила болельщикам несколько захватывающих матчей

  • 24.03.2025, 8:58
  • 2,020
Лига наций подарила болельщикам несколько захватывающих матчей

Голевая феерия от Грузии, триллер в матче Германия — Италия и новый рекорд Роналду.

В Лиге наций прошли ответные матчи — плей-офф и стыковых матчей. Пока одни сражались в четвертьфиналах, другие улучшали свою позицию для следующего розыгрыша. Как и в первом туре, интересных матчей хватало, пишет «Чемпионат».

Что происходило в Лиге наций?

Грузия уничтожила Армению

Грузия победила Армению в ответном стыковом матче за право выступить в дивизионе B Лиги наций. Грузины разгромили соперника на домашнем поле со счетом 6:1. В составе сборной Грузии дублями отметились Отар Китеишвили и Жорж Микаутадзе, также по голу забили Георгий Чакветадзе и Хвича Кварацхелия.

В составе Армении единственный мяч на счету Эдгара Севикяна.

В первом матче сборная Грузии на выезде тоже победила — 3:0. Поэтому уверенно отстояла право выступать в дивизионе B в следующем сезоне Лиги наций, пока сборная Армении продолжит играть в дивизионе C.

Роналду мог стать антигероем, но исправился

В первом матче четвертьфинала Дания на своем поле уничтожила португальцев — победила 1:0, хотя должна была намного крупнее. Роналду и партнеры потерялись на поле, а Дания доминировала во всех компонентах: 0.51 против 2.78 по xG (ожидаемые голы), 8:23 удары по воротам и 2:9 в створ.

Перед ответным матчем Роналду нервничал и даже повздорил с журналистом, обвинив его в неуважении, ведь тот смотрел в ноутбук, когда задавал вопрос. Перед выходом на поле Роналду получил награду Книги рекордов Гиннесса — за рекордное количество побед (132) в международной карьере.

Но уже на шестой минуте Роналду ошибся: не смог забить датчанам с пенальти — Шмейхель вытащил из угла. Забавно, что Бруну Фернандеш начал отмечать гол уже во время разбега Роналду, победоносно подняв руки.

На 72-й минуте Роналду исправился: при счете 1:1 вывел Португалию вперед и отметил гол фирменным прыжком. Вчера Криштиану заявил, что хочет сделать это на глазах у Расмуса Хейлунда — датского форварда, который в домашнем матче повторил его празднование. «В этом не было неуважения, для меня это честь. Надеюсь отпраздновать перед ним завтра. Но если не забью, но команда победит, вернусь домой счастливым», — сказал Криштиану.

В итоге матч зашел в овертайм — основное время кончилось со счетом 3:2. При этом датчанин Эриксен забил всего через четыре минут после Роналду — если бы не гол Франсишку Тринкана на 86-й минуте, Португалия могла бы вылететь. В итоге в самом начале овертайма Тринкан оформил дубль, а на 115-й отличился Гонсалу Рамуш — Португалия победила 5:2 и прошла в полуфинал, где встретится с Германией.

Доннарумма потерялся в собственной штрафной

В первом четвертьфинале Германия одолела итальянцев в гостях со счетом 2:1. Это была волевая победа: подопечные Лучано Спаллетти побеждали после первого тайма 1:0, но во второй половине пропустили два гола.

В ответном матче все стало еще хуже — на правах хозяев Германия к перерыву отгрузила три безответных гола. Как и в первом матче, зажигал Йозуа Киммих — у него против Италии 1 гол и 4 голевых передачи. А помогал ему вратарь итальянцев Доннарумма, который на 36-й минуте допустил невероятную ошибку.

Доннарумма пропустил в стиле «Барселоны» против «Ливерпуля»: пока вратарь спорил с защитниками в штрафной, Киммих разыграл угловой на Мусиалу — тот забил в пустые ворота. Судья засчитал гол — согласно правилам, угловой можно разыгрывать без свистка.

Во втором тайме Италия устроила камбэк и вырвала ничью: забил Джакомо Распадори и дважды Мойзес Кин. Но это ничего не изменило — Германия откровенно доигрывала матч, ведь знала, что пройдет в полуфинал даже со счетом 3:3.

Бельгия победила Украину, а Лукаку снова всех рассмешил

В первом матче за право выступать в лиге А Бельгия сенсационно проиграла в гостях Украине. В первом тайме Бельгия вышла вперед благодаря голу Лукаку, но после перерыва украинцы трижды отличились, обеспечив себе хорошее преимущество перед ответным матчем.

В гостях Украина плотно оборонялась, сумев до 70-й минуты удержать нулевую ничью. Но защитник сборной Бельгии Максим Де Кейпер открыл счет, а на 75-й минуте Лукаку в падении через себя удвоил преимущество. Украина цеплялась за ничью, но на 86-й минуте Лукаку оформил дубль.

Несмотря на голы, над Лукаку снова смеются в соцсетях. Ведь при счете 0:0 он умудрился промахнуться по пустым воротам с двух метров:

Остальные результаты в Лиге наций

Стыковые матчи A/B

Венгрия — Турция 0:3 (общ. 1:6)

Бельгия — Украина 3:0 (общ. 4:3)

Сербия — Австрия 2:0 (общ. 3:1)

Шотландия — Греция 0:3 (общ. 1:3)

Стыковые матчи между Лигами B/C

Исландия — Косово 1:3 (общ. 2:5)

Ирландия — Болгария 2:1 (общ. 4:2)

Грузия — Армения 6:1 (общ. 9:1)

Словения — Словакия 1:0 (доп. вр., общ. 1:0)

Четвертьфиналы Лиги наций

Испания — Нидерланды 2:2 (доп. вр., общ. 4:4). Победа Испании в серии пенальти 5:4.

Франция — Хорватия 2:0 (доп. вр., общ. 2:2). Победа Франции в серии пенальти 5:4.

Португалия — Дания 3:2 (доп. вр., общ. 3:3).

Германия — Италия 3:3 (общ. 5:4).

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