Путин оказался перед дилеммой 1 Владимир Фесенко

24.03.2025, 9:07

3,550

Владимир Фесенко

Сценарии развития ситуации вокруг мирных переговоров.

11 марта США и Украина на переговорах в Джидде в Саудовской Аравии согласовали предложение о 30-дневном прекращении огня, которое будет действительно в случае принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией, и может быть продлено по взаимному согласию сторон. В ответ российский диктатор допустил возможность такого перемирия, но высказал целый ряд оговорок и предварительных условий.

18 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, во время которого они согласовали возможность прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры (или энергетики и инфраструктуры, как заявила американская сторона). 23 марта состоялись переговоры экспертов России, Украины и США по этому вопросу. Впервые с весны 2022 года, когда были прерваны мирные переговоры между Россией и Украиной, вновь возникла потенциальная возможность прекращения войны в Украине.

Удастся ли договориться про 30 дней без войны, а тем более про полное завершение военных действий?

Дальнейшее развитие событий вокруг войны и переговорного процесса о ее завершении будет в решающей мере определяться выбором российского лидера. Путин оказался перед дилеммой — Трамп или Украина. С одной стороны, Путину явно очень хочется продолжить большую переговорную игру с Трампом с выходом на некую «Большую сделку» между США и Россией. С другой стороны, идея-фикс для Путина — уничтожение Украины как независимого и прозападного государства. Ради этого он и начинал нынешнею войну против Украины.

Возможные сценарии дальнейшего развития ситуации с мирными переговорами:

1. Прямые мирные переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. В итоге стороны договариваются о прекращении огня (частичном или полном, на 30 дней или другой срок, скорее всего, о поэтапном прекращении огня) с одновременным принятием политического заявления о продолжении мирных переговоров для достижения всеобъемлющего мирного договора. США в этом случае могут отменить часть санкций против России. А далее многое зависит от того, будет ли продолжено прекращение огня через 30 дней и насколько результативно будут идти мирные переговоры.

1-А. Прекращение огня продолжается после 30-дневного перемирия. После чего США отменяют еще часть санкций против России. Война постепенно прекращается, но стороны не смогут достичь всеобъемлющего мирного соглашения из-за принципиальных противоречий по вопросу о статусе оккупированных территорий и ряду других проблем. Вместо этого может быть подписано политическое соглашение по тем вопросам, по которым стороны смогут найти компромисс.

1-Б. 30-дневное перемирие срывается из-за многочисленных нарушений, либо не продлевается. Военные действия возобновляются. Мирные переговоры могут продолжиться, но могут быть и прекращены с последующим возобновлением.

2. Мирные переговоры начинаются, но затягиваются на неопределенное время и не приводят к прекращению огня. Далее одновременно продолжаются и мирные переговоры и военные действия.

3. Мирные переговоры заходят в тупик либо в начальной фазе, либо через некоторое время. После этого мирные переговоры прекращаются, война продолжается.

На данный момент более вероятным представляется первый сценарий. Судя по содержанию телефонного разговора между Путиным и Трампом, который состоялся 18 марта, российский лидер выбирает продолжение переговоров с Трампом, непрямо соглашается на начало мирных переговоров, но с определенными оговорками и дополнительными требованиями. Компромисс возможно будет состоять в том, что начнутся переговоры не просто о полном прекращении огня (как хотят США) на определенный срок (30 дней) с последующей пролонгацией, а о поэтапном прекращении огня: Первый этап — прекращение огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры. Если это соглашение будет выполняться, то второй этап — прекращение огня в воздухе и на море. Третий и наиболее сложный этап — прекращение огня на суше.

Если будет работать именно такая логика мирного процесса, то довольно сложно будет достичь полного прекращения огня до Пасхи (20 апреля), как этого хочет Трамп. Переговорный процесс и реализация достигнутых соглашений могут растянуться во времени на более продолжительный период. Также, возможно, стороны договорятся о начале всеобъемлющих мирных переговоров (на чем настаивает Россия), но при этом приоритетом будет именно предварительное соглашение о прекращении огня.

На каждом этапе переговоров Россия будет требовать уступок от США и Украины. Украина будет отвергать требования России. Согласование компромиссных решений будет затягивать переговорный процесс. Параллельно Россия попытается провести новую волну наступательных действий и захватить еще часть территории Украины, чтобы обеспечить более сильные позиции на переговорах.

Именно от военной ситуации в значительной мере будет зависеть возможность достижения соглашения о полном прекращении огня. Чем более масштабным будет российское наступление, тем меньшею будет вероятность договоренности о прекращении огня. И наоборот, чем более стабильными будут военная ситуация и линия фронта, тем больше шансов будет на достижение соглашения о полном прекращении огня.

В процессе переговоров о прекращении огня, которые должны проходить с участием представителей вооруженных сил воюющих сторон, необходимо будет согласовать линию соприкосновения, вдоль которой должны быть прекращены военные действия. Без учета государственной границы между Украиной и Россией, только линия фронта внутри Украины составляет более 1300 км. Так что даже согласование линии соприкосновения будет очень непростой технической задачей.

Кроме того, надо будет согласовать механизмы контроля над прекращением огня и третью сторону, которая будет контролировать соблюдение режима прекращения огня. Во время Минских соглашений таким контролером была Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Кто в этой роли будет сейчас — пока непонятно. Возможно, такую роль возьмут на себя США, если на это согласится Россия, если нет, то придется прибегать к услугам международных организаций, например, ООН, либо той же ОБСЕ (хотя в Украине к этому относятся крайне критично).

Для устойчивого и стабильного прекращения огня желательно создать вдоль линии соприкосновения нейтральную и демилитаризованную зону, из которой необходимо вывести все тяжелое вооружение. То же самое желательно сделать и вдоль российско-украинской границы. Но тогда желательно сформировать корпус миротворцев для контроля за нейтральной зоной. Россия категорически против участия стран НАТО в роли миротворцев.

Украина будет против участия стран ОДКБ (военных союзников России) в роли миротворцев. И тогда для формирования корпуса миротворцев придется искать относительно нейтральные страны, которые устроят и Россию и Украину. Некоторые политики и эксперты считают, что своих миротворцев для обеспечения перемирия в Украине могут предоставить Китай и Индия, либо другие страны, не вовлеченные в конфликт. Но пока это сугубо теоретические предположения.

Переговоры по миротворцам — это отдельный сложный вопрос. Даже если такое политическое решение и будет принято, для решения организационных и финансовых вопросов по формированию и размещению миротворческого корпуса понадобится время (возможно, не менее полугода).

Начало мирных переговоров сохраняет для Путина возможность для оказания давления на Украину и в ходе переговорного процесса, и через двусторонние контакты между Путиным и Трампом. Также Путин может постоянно угрожать возобновлением военных действий против Украины. В этой связи не стоит ожидать абсолютно полного прекращения военных действий. Как показал опыт Минских соглашений, эпизодические нарушения режима прекращения огня практически неизбежны.

Если мирные переговоры зайдут в тупик, либо будут сорваны, и война возобновится, то Трамп через некоторое время может потерять интерес к Украине и мирным переговорам, а также и к попыткам договориться с Путиным.

Если в случае продолжения военных действий России не удастся добиться существенных успехов, и война надолго застрянет в позиционной фазе, то через некоторое время (возможно в конце 2025 года) будут предприняты новые попытки возобновления переговоров о завершении войны в Украине, но, видимо, уже без участия США.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com