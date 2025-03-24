Российские солдаты разграбили село в Белгородской области РФ 1 24.03.2025, 9:28

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Минимум 20 домов посетили мародеры.

В селе Репяховка Краснояружского района (Белгородская область) солдаты армии РФ разграбили дома россиян. Российские военные вошли в Репяховку для того, чтобы отбить атаку ВСУ на Белгородскую область.

Украинских военных в селе не оказалось. Зато российские бойцы занялись привычным делом — мародерством.

«Это вот наши военные такие молодцы — защищают нас, в чужие дома лазят», — с горечью прокомментировал один из жителей села в разговоре с изданием «Пепел».

По его словам, минимум 20 домов были ограблены. «В некоторых домах лежат двухсотые [погибшие российские] солдаты», — добавил он. По дому разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя после пьянки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что въезд в Репяховку «временно ограничен». Однако местные жители рассказывают: значительная часть людей осталась в селе, не сумев выехать. «Эвакуации как таковой не было. Людям сообщили обо всём уже тогда, когда выехать не было возможности. Многие самостоятельно прорывались, другие боятся покидать дома — слишком много дронов, невозможно выйти из села», — сообщил житель.

Некоторые, отчаявшись, возвращаются в село по полям, чтобы попытаться спасти свое имущество от рук собственных солдат-мародеров.

Власти признают мародерство, но пытаются оправдаться

Худрук центра культурного развития Репяховки и депутат от «Единой России» Тамара Мельникова была вынуждена признать в интервью «Пеплу», что мародерство действительно «имеет место».

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